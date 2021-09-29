101新景觀餐廳10月中旬開幕 單店營業額目標3億元起跳

台北 101 引進嘉林餐旅集團中餐新品牌「捌伍添第」將於 10 月中旬正式開幕，101 表示，捌伍添第中餐客單價約 2000 元、晚餐約 3000-10000 元，是 101 有史以來客單價最高的餐廳，台北 101 看好，ㄐㄧˋㄧㄡ位置創造業績將可較過往成長 10-15%，單店年營業額至少上看 3 億元。

101 說明，目前信義區消費坪效約 7-8 萬元，而捌伍添第主打當代中華料理，套餐最高價哥逼近萬元，看好捌伍添第坪效有望達 9-10 萬元，年營收有望超過 3 億元。

捌伍添第設有時尚吧檯和專業侍酒師。(鉅亨網記者王莞甯攝)

101 此次是 15 年來首度有高樓景觀餐廳調整，在近 5 年來信義區其他高樓餐廳推陳出新的趨勢下，101 表示，希望藉此重新找回消費者對 101 高樓餐廳的關注度，重新形塑 101 形象，尤其疫情下開出具有米其林星集團隊的頂級中餐廳，看好將帶領國內高樓景觀餐廳進入新里程碑。

嘉林集團旗下擁有連續 3 年獲台北米其林二星餐廳 Tairroir 態芮，此次在疫情期間仍大手筆斥資億元打造高樓景觀中餐廳捌伍添第，並延攬米其林一星文華東方雅閣中餐廳前主廚謝文擔任行政主廚，以及與謝文合作逾 10 年的外場專業經理人 Nitro 黃榮祥出任餐廳總經理，摘星企圖濃厚。

另外，101 表示，商辦市場相當熱絡，而 101 平均較信義區溢價約 10-15%，每坪租金已達 4000 元左右，儘管今年因疫情造成旅遊、會展等少數業者有退租情形，但立即有金融、半導體和生技等外商業者進駐，仍樂見汰舊換新可帶入新收益，目前仍近滿租約 95%。