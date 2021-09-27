亞太電布局5G智慧家庭生態系 推出兩大新服務

亞太電 (3682-TW) 今 (27) 日宣布搶進家用市場，整合多元智慧終端及應用，布局 5G 智慧家庭生態系，推出首波智慧家庭服務「娛樂家」和「安心家」，開放全民申辦，非亞太電信用戶同享月租優惠。

太電表示，5G 推波助瀾智慧家庭應用的發展，加上疫情驅使，民眾居家時間變長，讓智慧家庭市場更為熱絡，瞄準全台逾 893 萬家戶市場，繼攜手寬頻業者，推出行動 + 光纖「極速雙享」雙網服務後，下一步整合旗下 OTT 串流影音平台 Gt TV，搭配多元智慧終端，讓家中裝置互連，打造智慧家庭生態系統，首波登場聚焦影音娛樂、安全監控服務，未來持續拓展更多優質應用，讓消費者感受科技帶來的便利與美好。

「娛樂家」服務整合旗下全方位影音串流平台 Gt TV，搭載史上最小 HAKO mini OTT 4K 智慧電視盒，將超過百台電視直播頻道、YouTube、Netflix 等各種串流服務，集結於大螢幕電視中，豐富多元的影音內容一機搞定。每月只要 198 元，除享 Gt TV 服務，還可 0 元帶走 OTT 4K 智慧電視盒，相較傳統有線電視收費，2 年約期可省約 8000 元。

「娛樂家」服務顛覆過往傳統有線電視的收看模式，整合影音串流平台 Gt TV，搭載史上最小 HAKO mini OTT 4K 智慧電視盒，一次將超過百台主流電視直播頻道、串流服務內容整合於大螢幕中。HAKO mini OTT 4K 智慧電視盒外型輕巧，同時獲 Android TV、Netflix 正版授權，支援 4K HDR 超高畫質。

遙控器搭載 google 語音助理功能，隨時進行聲控操作外，還提供 YouTube 、Netflix 快捷鍵，一鍵快速啟動相對應的服務，提供最佳觀影體驗。Gt TV 提供新聞、綜藝、戲劇等超過百台主流直播電視頻道內容，另有上千部 VOD 隨選影片和直播演唱會、4K 演唱會可自由加購，並支援電視、手機和平板等跨螢載具，4K 電視盒 + Gt TV 組合，讓您在家追劇、看電視一機搞定。

亞太電信推出「安心家」服務，每月只要 158 元，0 元帶走總價值 5809 元智慧終端及服務，包含 1080P 高畫質影像智能攝影機、智慧插座、64G SD 卡與異常事件偵測服務安心包，透過手機 APP 即可進行遠端監控、雙向語音即時通話、家電開關排程規劃，隨時掌控家中動態，提供安心且便利的居家環境，打造智慧家庭全新體驗。

安心家服務則整合多元智慧終端，透過手機及專屬 APP，進行高畫質影像監控，若有異常狀況，將透過 APP 或簡訊進行通知，達到預警功能，同時提供雙向語音功能進行即時通話，掌控家中大小事。