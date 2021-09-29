美國9月諮商會消費者信心連3月下滑 降至七個月低點

新冠變種病毒 Delta 與通膨疑慮影響美國家庭消費意願，美國 9 月消費者信心意外連 3 個月下滑，降到七個月以來最低。

美國經濟諮商會（The Conference Board）周二（28 日）公布，從 8 月修正後的 115.2 降至 109.3，遠低於市場預期的 114.9。

諮商會主管 Lynn Franco 表示，9 月的數據顯示，消費者對經濟狀況與短期成長前景的擔憂加劇，而住房、汽車、主要家電的消費意願都再次回落。儘管對短期通膨擔憂有所緩解，但通膨率仍居高不下。

藍線：消費者信心指數，綠線：消費者現況指數，紅線：消費者信心預期指數。（圖片來源：Zerohedge）

反映消費者對當前企業與勞動市場狀況信心的現況指數，從 8 月的 148.9 降至 9 月的 143.4。評估收入、企業與勞動市場狀況的預期指數，從上月的 92.8 降至 86.6。

Franco 表示：「消費者變得更價謹慎，今後可能會減少開銷。」

花旗經濟學家 Veronica Clark 在一份給客戶的報告中寫道，消費者信心指數有時往往無法準確衡量實際的支出模式。例如 8 月美國消費者信心的急遽下降並未導致當月零售額下降。

Clark 說：「隨著新冠疫情顯示初步穩定跡象，以及二手車等價格暫時回落，消費者信心指數可能在未來幾個月再次上升。」

另一項由密西根大學進行的消費者信心調查顯示，美國消費者信心在 9 月穩定在較低的水準。密西根大學的調查較注重消費者購買狀況，而美國經濟諮商會的調查較注重勞動市場情形。