德國10月消費者信心回升 超出市場預期

根據德國市場研究機構 GfK 在週二 (28 日) 公布的最新調查顯示，德國消費者信心在 10 月份意外回升，創下一年半以來的新高，並超出市場預期。

數據顯示，德國今年 10 月 GfK 消費者信心指數中止了連續兩個月的跌勢，由前值的 - 1.1，回升至 0.3，創下去年 4 月的 2.3 以來新高，並好於市場預期的續降 - 1.6，主要是受惠於經濟收入前景轉好，消費意願上升及儲蓄意願下滑。

GfK 消費者技術專家 Rolf Buerkl 表示，隨著新冠肺炎確診病例數有所下降，消費者變得格外樂觀，有許多消費者預期防疫封鎖限制將進一步放寬。

但是，Buerkl 也表示，儘管消費者信心幾乎恢復到疫情前的水準，但現在要談論全面性的復甦還為時過早。Buerkl 表示：「我們必須要了解冬季的感染情況如何發展，以及是否需要採取新的防疫限制措施。」

德國聯邦銀行協會 (BdB) 總幹事 Christian Ossig 曾表示，明年德國民間消費預期將成長 7%，受疫情壓抑的消費緊縮，有望隨著疫情的趨緩而報復性增加，並且追趕效應有持續整個 2022 年。

根據聯邦疾控機構 RKI 的統計數據顯示，截止 8 月 12 日，德國已經有 5220 萬人至少接種了一劑新冠肺炎疫苗，佔總人口數的 62.8%，其中，有 4660 萬人施打了第二劑，佔總人口數的 56.1%。

根據統計數據，德國約有 74% 的成年人已接種疫苗。德國如今並沒有強制推行疫苗接種，不過該國政府正透過各項方式來推升疫苗覆蓋率，同時促使未接種者的生活變的不方便。舉例來說，下月中旬左右起，未接種疫苗者在餐廳內用必須付費接受病毒檢測，部分體育館等營業場所，也將能自行規定入場資格，要求民眾打過疫苗才可入內消費。