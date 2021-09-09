下半年面板跌勢擴大 研調估面板廠仍可維持獲利

面板產業景氣反轉，研調機構 DSCC 看壞電視面板拉貨動能，最新出具報告指出，8、9 月面板價格將持續回落，再下修年底價格預測，估將低於去年底，但仍高於面板廠成本，預期全年面板廠都可維持穩定獲利。

DSCC 表示，面板價格近一年強漲，連帶美國等終端市場電視價格上漲，導致消費者買氣縮手，且經過一年來零組件缺料、物流問題，品牌及零售商庫存在近期也逐步改善，新興國家方面，需求仍因整體經濟受限 COVID-19 疫情而放緩。

DSCC 分析，32-55 吋電視面板價格已在今年 6 月達到高峰，65-75 吋電視價格同樣在 7 月觸頂，8 月各尺寸面板全面走跌，其中 32 吋跌幅最大達約 15%，整體面板平均跌幅則達 9.4%，預期 9 月整體面板價格跌幅仍有 8.6%。

DSCC 進一步表示，雖然 8、9 月電視面板價格大幅下跌，但 32 吋電視面板價格仍較去年 5 月低點高出 1 倍以上。

展望下半年，DSCC 預期，32 吋電視面板價格在今年 6-12 月跌幅將達 42%，75 吋電視面板價格跌幅則落在約 20%，跌幅均較前次預期擴大，也將使各尺寸電視面板單位價格再次出現反轉，預期年底 75 吋面板單位價格將較 32 吋面板高出約 10%。

DSCC 表示，面板產業過去一年受限玻璃、DDIC 短缺，加上疫情帶動需求，讓面板價格出現歷史性上漲，各大面板廠也在第二季實現強勁獲利，雖然面板價格在第三季反轉向下，但價格仍遠高於面板成本，縱使第四季面板價格續跌，也看好面板廠今年全年將保持獲利水準。