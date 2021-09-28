連續兩週的假日期間，中國都有大事發生：恆大事件、中國限電。今年以來中國政策的不斷干擾讓外資針對中國投資產生不同的想法，有的頭洗下去繼續看好 (摩根史坦利)，有的開始撤退 (方舟基金女股神木頭姐凱西伍德)；然而明眼人都知道，以美國為首的民主國家連結在一起對中國的衝擊讓中國也產生不同的策略因應，寧可自損一千也要傷敵八百的策略讓中國投資風險急遽升高，未來台灣在亞洲的地位會跟過去三十年完全不同，更上一層樓，疫情過後台灣已經是冉冉升起的明星。

盤面今日指數下跌三大原因： 美國要求晶圓廠交出機密 美國公債殖利率上揚美科技股拉回 社子大停電

然而台積電下跌讓出空間，指數利空下殺；績優個股反而是買回的好機會，指數依然維持 17000-18000 之間整理，操作策略上留意：

聯發科為首的物聯網代表股：九暘 (8040-TW) 連續兩天放量上漲，亞信 (3169-TW) 也可望跟上腳步，同為聯發科扶植的網通 IC 股，明年獲利都有倍增機會，股價位階也很低持續關注。

第三代半導體化合物：漢磊 (3707-TW)、越峰(8121-TW)、太極(4934-TW) 都是未來題材獲利最好的是 3033 威健逢低可以佈局。

車用 IGBT：領頭羊健策 (3653-TW) 明年營收大爆發，法人持續佈局，位階最低的是導線架漲價又具備 IGBT 題材以及蘋果概念的的一詮(2486-TW)。

利基型記憶體：晶豪科即將公佈 9 月營收，在合約價維持強勢的情況下，9 月營收可望維持高檔，第三季獲利挑戰賺贏上半年，股價位階低投信連買兩天，可望未來法人回心轉意；同族群的 2344 華邦電也可望回歸正軌。

5G 高速傳輸持續發展，高頻高速銅箔需求上升：金居 (8358-TW) 表現可期、受到限電影響拉回的聯茂 (6213-TW) 反而是更好的佈局時機。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險