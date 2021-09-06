9月上旬電視面板價格續走跌 顯示器現反轉訊號

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (6) 日公布 9 月上旬面板報價，受終端需求轉弱，各尺寸電視面板全面續跌，平均價格較上月底下跌 5-8 美元，其中，32、43 吋中小尺寸面板近兩周跌幅就達逾 5%，9 月跌幅恐持續擴大，而顯示器面板漲勢也持續收斂，其中 21.5 吋、27 吋價格都已持平上月底，出現反轉訊號。

根據 Witsview 統計，9 月上旬 32、43 吋電視價格走跌約 5-7 美元，平均價格達 69、114 美元，與上月底報價相比跌幅達 6.76%、5.79%，55、65 吋等中大尺寸電視跌幅也擴大至 8、5 美元，跌幅落在 1-3%，9 月上旬報價為 202、269 美元。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，第三季電視面板價格漲勢加速收斂，9 月全尺寸電視面板價格均走跌，主因電視品牌廠持續放緩採購力道，且依目前供需判斷，估 9 月報價仍將維持 8 月跌勢，跌幅達 1 成以上。

IT 面板方面，除 27 吋顯示器價格保持持平外，21.5 吋報價也持平上月底，為今年首見，報價達約 72.8 美元，僅 23.8 吋顯示器小漲 0.1 美元，漲幅收斂至 0.12%，報價達 82.2 美元；筆電面板除 11.6 吋價格走跌 0.2 美元外，其他尺寸保持 0.2-0.3 美元漲勢。

展望 9 月，邱宇彬認為，電視面板走弱趨勢不變，IT 面板相對有撐，但顯示器面板開始出現反轉訊號，雖然部分面板廠有意將電視面板產線轉做高階顯示器，但受限上游 IC 吃緊，預期短時間仍無法銜接，至於筆電面板則在商用需求回溫下相對有撐，預期 9 月除 11.6 吋維持下跌外，其餘尺寸仍可維持小漲格局。