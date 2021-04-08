8吋產能吃緊延燒 晶相光全面調漲CIS價格 漲幅2成起跳

由於 8 吋晶圓代工供需緊張，不論 MCU、驅動晶片、電源管理晶片、CMOS 影像感測等晶片報價全面上漲，晶相光 (3530-TW) 近期也同步跟進漲價，漲幅至少 20% 以上，超越先前法說預估，且晶相光同屬力晶集團成員，取得產能上具有優勢，產品結構量價俱增。

晶相光不評論價格，僅強調由於晶圓代工、封測成本上揚，為維持獲利，已陸續調整產品售價，近期由於供應商啟動第二輪漲價，因此已開始全面向客戶反映，客戶也買單。

8 吋晶圓近來由於面板、車用需求大增，供給嚴重不足，近期傳出單片競標價格高達 1000 美元，連 CIS 大廠三星也在月初調漲 CIS 價格達 4 成，凸顯供不應求盛況。

晶相光各類消費型安防產品包括 USB CAM、IP CAM、TV CAM 及筆電內嵌式攝影鏡頭需求只增不減，加上新客戶螢石網路挹注，客戶訂單已看至今年第三季底、第四季初。

此外，由於各家車廠面臨缺料疑慮，加快腳步驗證其他供應商產品，晶相光首度與日系一線車廠直接合作，提供專車專用行車紀錄器，預期在單一客戶的出貨量將較去年大幅增加，可進一步靠攏前裝市場。

晶相光今年將資源著重在中高階產品，包括 300、400 與 500 萬畫素的產品，以及部分特殊應用如全景攝影機等，優化整體產品結構，加上漲價效應，法人估，晶相光今年營收、獲利可望續創高。

晶相光 3 月營收 3.42 億元，月增 50.19%，年增 31.57%，第一季營收 9.23 億元，年增 53.95%，創下歷史第三高。