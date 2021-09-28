〈台股盤前要聞〉景氣連七亮紅燈、限電助被動元件去化庫存 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，8 月景氣對策信號亮出第 7 顆代表景氣熱絡的紅燈，國發會看好第四季在五倍券的帶動下，景氣將續強；中國限電措施衝擊各產業，不過，被動元件大廠國巨認為有助庫存去化，且鋁質電容將醞釀新一輪漲價。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

8 月景氣連七亮紅燈 領先指標由跌轉升

國發會昨 (27) 日公布 8 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 39 分，較上月增加 1 分，燈號連七亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，8 月批發零售餐飲營業額、非農部門就業均有改善，反映疫情衝擊逐步減緩，也看好第四季有振興五倍券帶動內需，整體景氣可望維持強勁。閱讀全文...

〈中國限電〉被動元件庫存去化現契機 鋁電醞釀新一輪漲價

中國大規模限電，不過，被動元件大廠國巨 (2327-TW) 生產重鎮蘇州廠，未在本次限電停工範圍，維持正常生產，從產業角度來看，部分廠商因限電停產，有利市場上的被動元件庫存去化；此外，鋁質電容更因限電、鋁價走揚，將推升漲價趨勢。閱讀全文...

〈中國限電〉各省擴大限電措施 封測、PCB、組裝廠均受波及

中國強化「能耗雙控」政策，各省政府跟進擴大實施限電措施，更要求部分工廠須停工至月底，以台商重鎮之一的江蘇省為例，包含半導體封測、PCB、組裝代工廠、散熱廠、工具機等均受波及，雖然業者將優先以庫存支應客戶需求，但若限電措施持續至 10 月，恐使整體供應鏈吃緊狀態加劇。閱讀全文...

〈中國限電〉高耗能用電額度不明 散熱廠憂衝擊程度超越缺料

中國擴大實施限電，台散熱業者在中國設廠數超過 10 家，多數集中在江蘇、昆山等，業者坦言，時間接近十一連假，產品已提前生產備貨，整體受影響有限，但高耗能用電額度不明，擔憂 10 月底中國恐再祭限電令，產業衝擊不排除超越缺料危機。閱讀全文...

〈中國限電〉無預警斷電、錯峰供電恐成常態 UPS、儲能廠受惠

中國擴大限電政策，部分地區更是直接無預警「斷電」，法人認為，在中國電力問題短期難解，以及雙控、減排趨勢延續下，錯鋒供電或無預警限電恐成常態，將推升不斷電系統 (UPS)、儲能設備以及綠電的需求，旭隼 (6409-TW)、台達電 (2308-TW)、系統電 (5309-TW) 等業者可望受惠。閱讀全文...

衛星通訊商機大 童子賢：產值將大於半導體產業

全球搶進 5G O-RAN、中低軌道衛星通訊商機，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (27) 日表示，低軌道衛星已是重要發展趨勢，雖然產業目前仍處於小學三年階段，隨著應用發展持續擴大，預期未來五年後，衛星通訊產值將超越筆電、桌機，且不亞於半導體產業，而這也將是台灣產業擅長的領域之一。閱讀全文...

〈金管會備詢〉黃天牧點名三大原因 樂觀看待台股

疫情趨緩，立法院財委會昨 (27) 日啟動，金管會主委黃天牧會前受訪談到台股展望時表示，基於基本面良好、國內資金寬裕、外資中長期會看到台股的基本面等原因，因此對台股看法樂觀。閱讀全文...