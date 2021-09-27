〈中國限電〉無預警斷電、錯峰供電恐成常態 UPS、儲能廠受惠

中國擴大限電政策，部分地區更是直接無預警「斷電」，法人認為，在中國電力問題短期難解，以及雙控、減排趨勢延續下，錯鋒供電或無預警限電恐成常態，將推升不斷電系統 (UPS)、儲能設備以及綠電的需求，旭隼 (6409-TW)、台達電 (2308-TW)、系統電 (5309-TW) 等業者可望受惠。

中國加強能耗雙控，各地都傳無預警限電導致企業停工停產，東北更無預警停電，就連上海也傳出計畫停電停電到 10 月 3 日，雖然官方強調是正常的計畫檢修公告，但也引發不少擔憂。

中國此波限電不只是工業用電，連民生用電也受到影響，顯現電力短缺問題無法在短時間解決，電力供給充滿不確定因素，不只將拖累經濟成長，也將衝擊企業生產，多家外資機構也就此示警。

在電力供應不穩定下，不斷電系統可以確保無預警電力降載時，銜接緊急備用電源；儲能設備則可達成電力「消峰填谷」的目標，符合中國目前的政策趨勢，也為相關廠商營運增添題材及想像空間。

不斷電大廠旭隼表示，目前訂單需求穩健，部分客戶能見度較高，支撐營運表現，至於中國限電的影響及效應則有待觀察；系統電則認為，不論是新廠建立全新儲能設備系統，抑或是原有大廠儲能設備的汰舊換新，都將帶來非常可觀的儲能商機。