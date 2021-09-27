〈景氣燈號〉8月景氣連七亮紅燈 領先指標由跌轉升

國發會今 (27) 日公布 8 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 39 分，較上月增加 1 分，燈號連七亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，8 月批發零售餐飲營業額、非農部門就業均有改善，反映疫情衝擊逐步減緩，也看好第四季有振興五倍券帶動內需，整體景氣可望維持強勁。

8 月景氣對策信號 9 個構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈紅燈，分數增加 2 分，海關出口值則由紅燈轉成黃紅燈，分數減少 1 分，其餘 7 項燈號不變；8 月領先指標也由跌轉升，增福達 0.15%，同時指標則連 5 個月下滑，累計跌幅則收斂至 2.68%。

吳明蕙表示，8 月外需持續受惠全球終端需求回升，5G、車用晶片、物聯網等科技應用需求強勁，加上傳產貨品需求成長，帶動貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增，內需部分也隨疫情趨穩、管制措施調降，均較上月回升。

展望未來，吳明蕙指出，隨國內疫情趨穩，管制措施陸續放寬，加上第四季起振興五倍券、各界加碼措施帶動下，內需市場逐步回溫，若依去年三倍券推估，今年可望產生逾 2000 億元經濟效益，並推升今年經濟成長率突破 6%，此外，國內半導體供應鏈、5G、綠能、航空航運業等投資持續擴增，也有助推升國內投資動能。