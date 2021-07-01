馬斯克星鏈計畫 低軌衛星，商機大爆發！概念股一次全盤解析

部分投資朋友，或許對由美國 SpaceX(太空探索技術公司)

所策劃的「低軌道衛星計畫」有點陌生

這邊我就先簡單介紹

▲什麼是低軌道衛星？

顧名思義，軌道高度距離地球較低，運行壽命約 5-7 年，而低軌道衛星的最大特點，就是具有訊號延遲性低、訊號衰竭速度低等優勢。

▲為何要使用低軌道衛星?

隨 5G 普及率上升，為了解決 5G 訊號死角問題，距離地 300-2,000 公里間的低軌道衛星，不受任何地形環境的限制，就成了最佳的解決方案 (訊號傳遞更強)

▲會有多大的商機？

預計 2027 年前總共發射 1.2 萬顆低軌道衛星，而地面接收站，預計在年底前將佈建至少 500 萬座，SpaceX 預計年營收將達 300 億美元

會帶動台廠的相關廠商，且這屬於延續性非常強

題材不可能改變的大趨勢

相關受惠個股:

6285 啟碁、3105 穩懋、2383 台光電、

6271 同欣電、2314 台揚、2313 華通、

8XXX 、3XXX

【6271 同欣電】

屬於低軌衛星 RF 無線通訊模組的主要供應商，其功能為衛星的接收及發射，算是不可或缺的關鍵元件之一，隨著衛星陸續正式商轉，將帶來龐大獲利動能。

【2313 華通】

目前現有的美系衛星客戶中，已經有部分客戶商轉完成，而華通為其主要 PCB 供應商，算是低軌衛星中的黑馬股之一。

【3105 穩懋】

為 PA 龍頭，在產業中還是有一定的重要性在，而穩懋也是低軌衛星的 PA 主要供應商 (RF 射頻元件)，雖然目前占比還不高，但下半年已經開始拉高比重，預計 2022-Q1 將會營收貢獻比重將大幅成長。

【2383 台光電】

CCL 廠中滲透率、產能利用率最優秀一檔，為星鏈計畫供應商，但該業務對公司營收占比仍偏低，後續要看 SpaceX 計畫執行進度，可望推動營運表現。

【62853 啟碁】

配套元件中的 Mesh Router（衛星網狀路由器）由啟碁提供，每年訂單約維持在 60-70 萬台，預估啟碁受惠 Starlink 計畫、5G 布建、Wi-Fi 6 升級、車市需求復甦，明年營收成長率可達 12％。

【2314 台揚】

目前在 Space X 供應鏈中負責代工製造，為終端用戶接收端接收設備製造商。隨著衛星商機帶動明年將同步發酵，營運可望大成長。

另外兩檔【8XXX】【3XXX】

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