一文讀懂 Luna 生態收益代幣化協議 Prism Protocol 七個用例

Prism Protocol 可被應用在無清算風險的槓桿、無損投資、無損捐贈、流動性提供等方面。

更詳細瞭解 Prism Protocol ，請閱讀：《繼 Anchor Protocol 之後，Terraform Labs 新推出的 Prism Protocol 要做什麼？》

撰文：Terranaut，TradFi 戰略顧問

翻譯：盧江飛

Prism Protocol 是什麼？爲什麼這個協議如此重要？

下面，就讓我們來快速瞭解一下。

Prism Protocol 允許將資產「拆分」爲主體和收益兩個組成部分，以促進用戶獲得更大的可組合性和流動性。

那麼，這意味着什麼？

簡單來說，Prism Protocol 允許用戶使用 Luna 代幣並將其分解爲底層 Luna，以及另一個獨立的代幣，然後通過質押獲得收益，例如 Luna、UST、KRT 等代幣質押獎勵和空投。

這爲用戶提供了許多以前無法使用的功能，這些用戶必須選擇持有流動的 Luna，放棄某些收益利潤，或者質押他們的 Luna，在 21 天內無法訪問質押代幣。

Prism Protocol 希望解決的一個核心問題，是 DeFi 當前很少有方法能爲用戶的資產籌集資金，同時又無法確保用戶不會遭到資產清算風險。實際上，在高度波動的加密市場中，這的確是一個非常真實的風險。今年 5 月，加密貨幣市場大幅波動，結果許多人遭到級聯清算（liquidation cascade）。與之相反的是，Prism Protocol 允許用戶根據資產的現金流量、而不是資產本身的價值籌集資金，這樣做的結果是允許用戶保留他們對 Luna 的敞口，同時又能在市場上出售他們的代幣收益以產生現金（反之亦然）。

最初主體代幣（PT）和收益代幣（YT） 資產將是永久的，這意味着它們可以無限期運行，爲了歸還用戶的初始資產，您需要將主體代幣（PT）和收益代幣（YT）平均配對，並將其存回智能合約。

然而，Prism Protocol 旨在引入固定期限合約，允許用戶可以在固定時間內交易收益： 例如 3 個月、6 個月、1 年，這種固定期限合約的價值是——

首先，可以預先確保賣方可以獲得固定金額，同樣在到期時，用戶只需返回 pLuna 代幣即可（因爲此時的 yLuna 將一文不值，因爲該期間產生的所有收益）；其次，資產拆分還允許用戶通過 pLuna 或收益承擔對標的資產的槓桿敞口。

接下來，讓我們來探索 Prism Protocol 的一些潛在用例：

(1) 沒有清算風險的槓桿：用戶能夠獲得對 Luna 價格的槓桿敞口，因爲； 1. pLuna 將始終以相對於 Luna 的收益分攤折扣價格進行交易 2. pLuna 代幣可以在到期時以 1:1 的比例兌換 Luna，這意味着用戶能以較低的成本獲得 Luna 的敞口。此外，用戶還可以通過向 Prism 協議提供 Luna 並出售自己的 yLuna，或是在市場上以折扣價購買 pLuna 來實現此目的；

(2) 創建收益曲線策略——隨着資產到期期限的引入，我們將看到圍繞各種收益代幣的預期通脹率 / 回報率的投機市場引入，這將允許用戶嘗試和受益於未來收益回報增加的預期（例如，Luna 質押獎勵將在 Col-5 後增加，如果現在 yLuna 上線，並且以 Luna 價格的 10% 進行交易，那麼您可能會推測質押獎勵也許會得到進一步增加）。

(3) 無損投資——目前 Pylon Protocol 爲用戶提供了在固定時間段內（例如 6、12、18 個月）鎖定他們的 $UST 的能力，旨在換取一定數量的新發行代幣。這是一個很棒的工具，允許用戶有機會獲得新發行的 Terra 代幣敞口，從被鎖定的代幣中零接觸加密價格波動。然而，無損投資目前存在的一個缺點是損失一定流動性，Prism Protocol 將允許用戶把 UST 存入協議並接收 yaUST 和 paUST 代幣，用戶就能夠把他們的收益代幣存入 Pylon，在保留他們的 paUST 同時用新代幣進行流動性挖礦。在這種情況下，用戶可以保留自己主要投資的代幣流動性，同時又能從新發行的 Pylon 代幣中受益。到期之後，用戶可以將他們的 paUST 按照 1:1 比例兌換成 $UST。或者，用戶也可以選擇將 yLuna 存入 Pylon 協議，這將給新協議帶來流動性，同時他們可以自由交易 pLuna。

(4) 無損捐贈——如果 Angel Protocol 與 Prism Protocol 合作，就有可能提供權益證明資產（PoS Assets）的無損捐贈，用戶可以決定向 Angel Protocol 提供 3 個月的收益並保留他們的 pLuna，並在 3 個月後將其換回 Luna，這可以使許多社區開展慈善活動成爲可能，而且用戶還能選擇參與向慈善機構提供的收益獎勵。

(5) 無清算風險的額外槓桿——如果用戶看好 Luna 的價格走勢，一旦 pLuna 在 Levana Protocol 協議上推出，用戶就能夠通過 pLuna 2x 代幣承擔更高水平的槓桿，而且也不必擔心任何清算風險。

(6) 可獲得未來收益的預付現金 – Prism Protocol 讓用戶能夠以固定價格交易他們的收益代幣，這樣就能鎖定一定的回報，並預先爲他們提供現金。這是借款向前邁出的一大步，因爲它使用戶能夠以資產的收益率而不是資產本身借款，因此可以避免清算風險。Terra 還在開發法定貨幣兌換，我認爲這是 Prism Protocol 的最大好處之一，因爲用戶還可以在他們的 UST 上使用接收固定收益，使他們能夠存入 Anchor，出售他們預先獲得的 yaUST 收益，並使用這些資金通過 Kash、Alice 等應用程序進行購買。這個功能可以擴展到任何有收益的資產，甚至是 NFT，具體可參考閱讀相關 主題帖。

(7) 流動性提供——將代幣拆分爲主體代幣和收益代幣，可以爲流動性提供創造令人難以置信的「有趣」機會，還有助於減少通過 pLuna/Luna 等流動性池的非永久性損失，並且在 Prism AMM 上允許用戶提供流動性與 Prism Protocol 匹配，由於所有流動性池都基於 Prism Protocol，因此其價格應與系統上的流動性數量相關。

所以，以上就是我爲 Prism Protocol 設想一些用例示例，請參閱 相關文章 以瞭解 Prism 的其他一些細節，例如，xPrism 的作用、如何解決削減風險、AMM 如何爲 Swap 交易提供深度流動性和資本效率。