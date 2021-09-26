比特幣現「逆市樂觀」氛圍，以太坊市場態度大反轉 | CFTC COT 持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

9 月 25 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（9 月 15 日-9 月 21 日），該統計週期內比特幣再度加速下跌，周內幣價再度出現了逾 7000 美元的下跌，統計週期末段行情下探至 40000 整數關口附近，延續了 9 月初一輪急跌奠定的短期偏空格局，行情層面上來看短期偏空情緒大概率會進一步加劇，而各類賬戶的具體調倉表現是否匹配這一預期，將是本期持倉週報的關鍵所在。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 6620 張反彈至 7348 張，該數值創出近四周新高，目前已經回到了月內兩波快速下跌發生前的水平，這種逆行情下跌發生的幅度比較可觀的持倉量上漲略顯意外，是「抄底資金」入場還是追空力量進一步聚集，需要通過各類賬戶具體的調倉細節來進行判斷。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 357 張微漲至 360 張，空頭頭寸自 195 張下降至 145 張，多空雙向（已對沖）持倉自 51 張上升至 79 張，經銷商賬戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，雖然多頭頭寸增持的幅度有限，但是空頭頭寸減持的幅度比較明顯，因此這類賬戶在最新統計週期內的淨多調倉態度還是比較明確的，大型機構逆行情波動方向做出的「抄底」操作顯示這類賬戶對於後市仍保持着相對樂觀的態度。





資管機構持倉多頭頭寸自 502 張反彈至 519 張，空頭頭寸自 451 張進一步上升至 471 張，雙向持倉自 65 張下降至 25 張。資管機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，而且雙向的增持幅度較爲相似，這類賬戶的持倉仍然保持多空相抵，不過考慮到這種增持是建立在已對沖頭寸類似幅度的減持基礎之上，所以認爲資管機構對於短期市場走向缺乏明確判斷，最新統計週期內的倉位調整基本處在「原地踏步」的狀況之中。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1780 張上漲至 1971 張，經歷了連續兩週的反彈過後，目前該數值已經基本上回到了一個月之前的水平之上，空頭頭寸自 4496 張同步上漲至 4939 張，上一統計週期的跌幅幾乎得以全數收復，雙向持倉自 218 張上升至 633 張。槓桿基金在最新統計週期內同樣進行了多空雙向同步增持，而且多空持倉比數值基本保持不變，這類賬戶的調倉表現與資管機構非常相似，不過由於槓桿基金整體的持倉量出現了比較明顯的上升，因此可以認爲槓桿基金相比資管機構態度相對積極一些。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1612 張上漲至 1916 張，空頭頭寸保持 210 張不變，該數值已經連續三週保持在 210 這一數字之上，雙向持倉自 224 張清零。大戶賬戶在最新統計週期內進行了單邊多單增持，雖然已對沖頭寸遭到全數清空一定程度上削減了這種單邊多單增持的「效用」，但是並不妨礙大戶賬戶同樣在市場下跌的過程中表達出了明確的偏多態度。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1811 張上漲至 1845 張，空頭頭寸自 710 張上漲至 846 張。散戶賬戶雖然進行了多空雙向同步增持，但是空頭頭寸增持的幅度明顯佔優，可以看出行情加速下跌對於這類賬戶的情緒影響仍然非常明顯，散戶也是比特幣標準合約的市場參與者中唯一一類在最新統計週期內表現出了比較明顯的偏悲觀態度的賬戶。





從整體調倉表現上來看，比特幣在最新統計週期內的加速下跌對於各類賬戶的影響頗爲意外的非常有限，包括經銷商賬戶在內的多類賬戶都進行了明確的淨多調倉，從調倉表現上來看，短期市場反而處在一個相對樂觀的情緒之中。

CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 25482 張上漲至 25615 張，該數值繼續保持在上週創出的近三個月高點水平附近，行情的波動並沒有導致倉位出現明顯減持，反而相比上一統計週期還取得了進一步上漲。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 3396 張下降至 2532 張，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。大型機構在微型合約上的多頭頭寸自歷史高點回落，不過目前仍然保持在記錄以來的次高點水平，這種減持並不應當解讀明顯的看空態度，結合標準合約中的調倉表現，可以認爲是通過微型合約對於「追多」進行了一定程度的風控對沖，這類賬戶整體的偏多態度仍然比較明確。





資管機構持倉多頭頭寸自 91 張下降至 40 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 8508 張下降至 7039 張，空頭頭寸自 20288 張上漲至 21448 張，該數值創出近 17 周新高，雙向持倉自 3342 張下降至 2522 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了淨空調倉，其中空頭頭寸大幅上漲，考慮到這類賬戶在標準合約中的多空傾向較爲模糊，結合微型合約的調倉表現來看，槓桿基金在短期內可能是除散戶外爲數不多因爲行情連續下跌而做出了「順勢反饋」的一類賬戶。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 4641 張上漲至 8369 張，空頭頭寸自 827 張下降至 564 張，雙向持倉自 190 張下降至 84 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了態度明確的淨多調倉，這與這類賬戶在兩類比特幣合約中都進行了相當明確的淨多調倉，這類賬戶已經成爲了當下多頭的主要力量。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 5314 張下降至 5029 張，空頭頭寸自 835 張上漲至 997 張。散戶在最新統計週期內進行了淨空調倉，行情連續下跌對於散戶的情緒衝擊非常直接，這類賬戶已經陷入到了追空的氛圍之中。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 4195 張下降至 3972 張，該數值兩週連降，並在最新統計週期內創出了近四周新低，以太坊合約市場的熱度出現了比較明顯的回落。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 214 張下降至 196 張，空頭頭寸自 87 張下降至 29 張，多空雙向（已對沖）持倉自 35 張上漲至 56 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，過去一段時間裏持續的增持勢頭暫時告一段落，以太坊近期的這輪迴調對於機構投資者的情緒造成了一些偏負面的影響。





資管機構持倉多頭頭寸自 62 張清零，空頭頭寸自 0 張反彈至 11 張，雙向持倉自 0 張上升至 39 張。資管機構在最新統計週期內在清空多頭頭寸的同時進行了單向的空單增持，這類賬戶在過去一個月左右時間裏保持的淨多狀況發生了比較明顯的變化，資管機構對於以太坊後市同樣展現出了偏空的態度。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 981 張下降至 842 張，空頭頭寸自 3618 張下降至 3232 張，雙向持倉自 118 張上升至 179 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，多空持倉比數據中的多單佔比進一步下降，調倉表現上來看同樣展現出了一定的偏空態度，這與兩類大型機構的調倉思路較爲相似。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1405 張下降至 1373 張，空頭頭寸自 0 張反彈至 20 張，雙向持倉自 0 張反彈至 9 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了淨空調倉，這也是這類對於以太坊一直持比較明確偏多態度的賬戶比較少見地進行以太坊上的淨空倉位調整。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1380 張下降至 1278 張，空頭頭寸自 337 張上漲至 397 張。散戶在最新統計週期內同樣進行了淨空調倉，以太坊價格的下跌在散戶情緒上造成的影響仍然非常「直接」。



