〈台股風向球〉個股走勢更趨分歧 投信作帳股牽動多頭士氣

台股上周在恒大事件的不確定因素稍平息後，逢低進場買盤轉強，三個交易日僅下跌 16.6 點，進入 9 月最後一周，法人認為，投信季底結帳和作帳行情將同時進行，預料內資將先對大型股獲利了結，但積極轉向具業績題材的中小型股，呈現盤整下的個股表現格局。

外資上周賣超台股 241 億元，顯示外資決策受到國際不確定因素的影響大，由於聯準會已表態，可能會在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper)，法人指出，國際資金板塊的移動會主導外資買盤變化，預料近期要再看到外資大舉進場買股的可能性不高。

另一方面，美國面臨債務上限壓力，基建法案和預算案等皆懸而未解，勢必壓抑外資追價意願。

不過，可以期待內資表現，投信上周雖終結在集中市場連 8 買，但在店頭市場卻呈現連 4 買，法人預料，投信未來一周將呈現邊結帳邊作帳，也就是先對大型股獲利了結，但對中小股進行季底作帳。

觀察投信過去三個交易日在櫃買市場買超的破千張的標的，有漢磊達 3300 張，晶焱、台燿和元太均超過 1300 張。

永豐投顧進一步指出，此次 iPhone13 是史上升級最少的手機，缺乏亮點，後續銷售數字將左右蘋概族群營收動能及股價表現。

同時，美國債務上限議題是美股不穩定因素，財務部長葉倫表示現金即將於 10 月中旬用罄， 有鑑於 2011 年標準普爾因此事件將美國長期主權信用評等由 AAA 降至 AA+，並造成當時 S&P500 重挫 16.7%，相關消息勢將左右美股。

國內方面，須留意的是， 產業已出現分歧態勢，繼面板、NB、DRAM 需求和價格出現下滑雜音後，被動元件標準品價格自 9 月 1 日開始調降、永豐投顧提醒，類股強弱度將更為明顯。

所幸，從技術面來看，大盤日 KD 指標已浮現落底訊號，未來一周內資帶動的反彈，仍可期待。