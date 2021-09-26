〈觀察〉降低價格風險 場域經濟成面板產業藍海市場

電視面板價格反轉向下，也讓面板景氣進入修正循環，面對近年產業波動，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 持續降低電視面板比重，並往場域經濟等高值化市場發展，友達除成立專責在公司外，最新也攜手奇美博物館合作，群創則是與北捷在西門站設立 5G 專網展演空間。

友達開發出 75 吋 8K、32 吋 4K、17 吋方形 2K 等規格 A.R.T. 顯示器，上周也宣布與奇美博物館合作，將 A.R.T 技術應用在奇美博物館禮品店，同時運用 A.R.T 技術將近 30 幅奇美經典作品在總部大廳進行輪播展示。

友達近年就以「雙軸轉型 + 1」策略，擴大布局高值化、場域經濟領域，除與奇美博物館合作外，友達也已與國立故宮博物院在故宮導覽大廳，建置智慧文物互動導覽牆及輪播牆。

友達在場域經濟布局上，除在台灣設立子公司創利空間外，也分別在美國、歐洲擁有 ComQi、JohnRyan 等兩家數位看板軟硬整合方案全資子公司，提供智慧零售軟硬整合方案，應用在商業、運輸、醫療、工業、教育等應用場域。

群創日前則與台北捷運公司合作，在西門地下街啟用全台首個 5G 專網展演場域，進軍場域經濟，也結合中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能雲服 (CiCS) 推出沉浸互動裝置藝術展演，運用軟硬體，達到概念落地、精準行銷目的。

產業人士認為，雙虎在場域經濟布局上，目前以友達的速度最快，也可觀察面板廠均希望透過公眾顯示器結合 AI、數位應用，進一步提供加值服務，擴大面板價值、降低報價影響，也成為各大面板廠積極搶進的新藍海市場。