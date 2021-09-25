中國再度敲響幣圈警鐘  分析師：賣壓不會太久 但生態將有變化

中國人民銀行周五 (24 日) 把所有加密貨幣交易列為非法金融活動，也制止非法加密挖礦，是中國對幣圈迄今最嚴厲且全面的措施，加密貨幣和相關概念股全跌。大多數分析師認為這波賣壓不會持續太久，但將進一步牽動整個幣圈生態。

加密貨幣周五重挫，比特幣跌逾 9%，以太幣跌逾 12%，狗狗幣、瑞波幣 (XRP)、波卡幣 (Polkadot) 都走低。區塊鏈概念股 Riot blockchain (RIOT-US) 跌近 5%、美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 下跌 2.4%。

研究機構 Fundstrat Global Advisors 數位資產策略師 Armando Aguilar 說，從交易量來看，一些投 人逢低買進比特幣和以太幣，顯示交易員和投資人對所謂的「China FUD」以及類似的「震撼消息」習以為常。

「FUD」是幣圈術語，意思是害怕、不確定性和懷疑 (Fear, uncertainty and doubt，)，這三個字的縮寫指當各種利空消息湧現，考驗投資人信念的時候，中國封殺比特幣就被稱為「China FUD」。

加密貨幣避險基金 ARK36 執行董事 Ulrik K.Lykke 說：「每當這種消息 (中國封殺) 發生，市場先跌再說，但每一次影響減弱，持續時間也縮短。中國禁止比特幣這種題材，在幣圈快變成『迷因』一樣的地位。」

加密貨幣基金 3iQ 總裁 Chris Matta 說，中國雖然持續收緊對幣圈的資本管制，但主管機關變得更聰明，知道很難完全禁止。最新措施主要針對場外加密貨幣服務 (over-the-counter crypto services)、加密貨幣衍生性商品交易所，以及在中國營運或開展業務的境外加密貨幣交易所。

加密貨幣交易所 Luno 亞太區負責人 Vijay Ayyar 表示，過去常見比特幣遭受中國打壓，價格下跌得快，買進的速度也快，只要長時間比特幣價格不跌破 38,000 美元，仍看漲加密貨幣。

但除了價格面，中國封殺措施可能進一步改變加密貨幣產業的面貌，包括促使更多加密貨幣交易所移出中國。

中國 5 月打壓加密貨幣相關金融機構措施，已經使一些中國挖礦業者轉移陣地到美國和哈薩克，如今加密貨幣交易所可能也會跟進，Fundstrat 的 Aguilar 說，這些交易所可能把基地移往亞太地區其他較友善的國家，或是巴哈馬之類的地方。

中國周五公布最新政策後，加密貨幣衍生性商品交易所 FTX 隨即宣布，總部從香港移到巴哈馬。

根據 Fundstrat，亞洲的加密貨幣交易量目前約占全球 45%，知名交易所包括幣安 (Binance)、火幣 (Huobi) 和 OKEx 都在中國擁有高市佔率，FTX 和 Bitmex 主要活躍於香港。