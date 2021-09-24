〈台股盤中〉航運、造紙股雙主流 收復17200點關卡

由於市場傳出中國政府有意將恒大集團重組，加上美國聯準會釋出訊息大致符合市場預期，投資人緊張情緒緩和，美股持續反彈，激勵台股今 (24) 日續揚，早盤以上漲 50 點開出，隨後擴大漲勢，漲點一度超過 180 點，站穩 17200 點關卡，預估成交值放大至 3000 億元左右。

隨著國際股市回穩，傳產和電子股均有轉強的族群，其中，航運股再度接棒成為盤面焦點，占大盤成交比重已近 20%，長榮和正德均漲超過半根停板，陽明、遠雄港漲逾 4%，萬海、陸海漲超過 3%，台驊投控、中航、四維航、慧洋 - KY、建新國際、裕民、志信、台航和新興漲逾 2%。

由於中國廢紙報價強漲，使造紙股再度強彈，華紙和榮成一度漲停，士紙和寶隆漲近半根停板，永豐餘漲逾 3%。

電池材料族群在電動車長期成長的趨勢下，持續見到多方低接買盤進駐，美琪瑪和康普續漲逾 3%，立凱 - KY 漲逾 2%。

而隨著石化產品報價上揚的帶動，化纖族群也有不錯的表現，東聯漲超過 4%，南紡和中纖漲 3% 上下，南亞和力麗漲 2.5% 之上。

個股不少出現各自的行情，宏觀、中釉漲停，紘康逼近漲停，聯光通、晶彩科一度亮漲停燈號，福裕、家登、振曜、安碁、力肯、利奇、湧德和德微等均漲超過半根停板。

統一投顧認為，恆大事件迅速降溫，提振了美股連兩日強勢反彈，但未來市場仍須面對貨幣政策即將調整的議題，同時，拜登財政法案包含多項加稅項目，且債務上限上調、延後與否仍存不確定性，考量美國債務上限危機浮現，恐持續干擾資本市場。

元大投顧提醒，台股受限於季線逐日向上扣高，預估近期指數將於月季線之下，進行以盤代跌的整理格局。