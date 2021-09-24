電子股衝鋒、航運股揚帆 台股大漲181點重回半年線 周線終止連二黑

中國政府傳有意重組恒大集團，加上美國聯準會暗示明年將升息，美股周四持續反彈大漲，台股今 (24) 日由台積電、鴻海引領電子權值股衝峰，資金湧入 IC 設計族群，航運股再度揚帆、台塑四寶領軍二線塑化股點火，指數開高走高，大漲 181.97 點，收 17260.19 點，衝破五日線並重回半年線，成交量為 2754.2 億元，周線終止連二黑。

觀察電子權值股表現，台積電上漲 1.7%，收今日最高點 598 元，重回五日線；鴻海上漲 0.94%，收 107.5 元，同樣收復五日線；聯發科則是開高震盪，小漲 0.55%，收 920 元，重回月線。矽力 - KY 強漲 3%，聯電漲幅也超過 2.7%。

IC 設計族群獲資金青睞，聚積午盤拉高直奔漲停，偉詮電、新唐也飆漲 8%，連宇、通嘉、鈺創、亞信、沛亨、致新同步大漲超過 4%。

航運股歷經前陣子的沉潛，今日再度揚帆啟航，長榮大漲半根停板，陽明漲幅 4%，萬海也上漲超過 3%，台驊投控、慧洋 - KY、新興、中航、建新國際、台航漲幅也有 2%。

在石化品報價看漲下，台塑四寶表現也都不俗，台塑大漲 3.4%，南亞漲幅 2.7%，二線塑化股同步走強，國精化上漲近 4%，華夏、台聚、亞聚、聯成漲幅都超過 2%。

法人指出，恒大可能違約的擔憂進一步緩解，加上聯準會升息預期，市場隱憂淡化，國際股市強彈，外資賣壓也因此減緩，可望吸引台股買氣回籠。