股市風險激增 空頭來臨如何操作？

文 / 理周教育學苑．方鈞

Q： 9/20(一) 中國、日本、韓國、台灣股市都休市，開市的香港恆生指數及新加坡 A50 因為恆大風波皆大跳水，而後歐股、美股接續反映，小道瓊下跌近千點。亞洲股市中，陸股、港股表現不佳，台股很難獨善其身，如果接下來港股、陸股、美股風暴越演越烈，空頭市場該怎麼做？

A 國際市場兩大風暴正在降臨，其一是以中國恒大為中心，直接迎擊陸股與港股的槓桿風險，其二則是以美國印發鈔票引發的通膨危機，誰先爆對全球股市都有重大傷害，台股要在這兩大風暴中獨善其身幾乎不可能，接下來需思考怎麼做才能全身而退。

據證券期貨局統計，今年台股開戶數較去年約增加 150 萬戶，超過六成平均年齡在四十歲以下，顯示去年因為股市熱一堆小白大量投入股市，新韭菜本能容易追高殺低，一旦遇到空頭來臨，殺盤力道絕對不容小覷。

談到空頭操作，我們必須先把投資商品分為「資產操作」與「價差操作」兩種，資產操作目標是創造被動收入，像股票利息、房地產租金、外匯利息等，而價差操作最後重點在放大本金。在多頭市場，股票、房地產兼具資產與差價功能，所以多數投資人並不會意識到兩者差別，但到了空頭市場，因為股價、房價下跌，資產勢必縮水，如果是以被動收入為目標長期持有，那麼價格漲跌其實影響不大。

反之，如果一開始就是以價差為目標，那麼資產項目在空頭市場幾乎不可能賺錢，即使賺錢也只是短反彈，一不小心賠多賺少，標的即使能做，限制也很多，空頭市場要賺價差，需改用期貨、選擇權、外匯保證金等方式，終極目標是放大本金。

面臨景氣循環，保守者建議在空頭市場持有現金空手以待，積極者則可先透過差價方式放大本金，由於這些方式都帶有槓桿，不需要拿出大量資金，期間透過加碼壯大本金即可，接下來等待景氣打底，再大量買入資產像是 ETF、股票、房地產等，達到資產重分配，風暴或許不會立刻發生，及早準備才不會措手不及。

來源：《理財周刊》1100 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》