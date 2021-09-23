廉手童心拒私菸 活動徵件倒數中

文 / 卓瑋慈

財政部北區國稅局舉辦 110 年度「廉手童心拒私菸，玩轉創意達人 Show」兒童照片影片徵件比賽，希望藉由孩童的無限想像，將嚴肅的議題轉化為創意有趣的圖文影音，除了讓孩童學習相關知識外，師長參與的過程中也能透過孩子視角再次認識「防制私菸」及「廉潔誠信」。 圖 / 理善國際關懷協會林鳳執行長分享誠潔廉信對品德的重要性。

該局表示，本次活動除於活動官網放置「凡斯焉報報」等主題宣導教材外，更特別委請理善國際關懷協會林鳳執行長拍攝線上宣導影片供各國小校方運用，影片中除親自解說拒絕私菸及廉潔誠信的意義外，更是結合生活小故事幫助孩子理解誠信的重要，例如：在教室撿到錢，要交給老師、不收受廠商私下給的紅包等等，讓孩子在故事中得到啟發，建立誠實不說謊的美德。林鳳執行長也表示：「本協會長期致力於公益活動，尤其偏鄉及品格教育更是義不容緩，參與這樣有意義的活動就是希望孩童能建立正確的價值觀，譬如說，有同學作弊，大多孩子可能會認為向老師報告就是『抓耙仔』，但勇敢舉發，才能杜絕錯誤的事情一再發生，並讓自己的心靈更加強大」。

圖 / 保生國小校長致贈北區國稅局代表郭嘉莉主任感謝狀

本活動徵件期間原至 9 月 15 日截止，因活動期間恰臨暑假，又遇疫情升溫，為鼓勵更多學童踴躍參加，本次「廉手童心拒私菸，玩轉創意達人 Show」活動徵件期間特別延長至 9 月 30 日止，照片與影片只要符合本次活動「拒絕私菸」及「廉潔誠信」的主題，孩童可自由發揮想像力，拍攝照片或錄製 30 秒內的創意影片，照片組及影片組各取前 3 名及佳作 2 名，第一名獎金皆為 10,000 元，參賽者經過網路票選，還有人氣大獎可拿。人氣獎票選日期順延為 10 月 11 日至 30 日，詳情請洽活動官網：https://clean-show.ntbna.gov.tw。

來源：《理財周刊》1100 期

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