巫堂明會計師 打造健康有氧人生

文．鄭妤安

接手台灣第一家製造高壓氧氣艙的醫療器材公司「禾氧生技」，本業為會計師的巫堂明致力於高氧水的推廣，立志成為健康使者，期盼擔起企業社會責任，幫助更多人獲得健康、擁抱樂活。

走進寬敞明亮的店舖，立即聽到櫃檯後的大型機器轟轟作響，彷彿深怕無人知曉它的存在一樣，這是能夠製造出「細分子高氧水」的「製氧工程」，而幕後推手是巫堂明會計師。曾是當年台灣最年輕的會計師，巫堂明在人生下半場投入高氧水領域，打造健康事業。

所謂「開店人如其店名」大概就是這般景況，禾氧生技董事長巫堂明在他的店面「巫師的店」中，就像一名巫師一樣，表演一手「高氧魔術」，只見他將細分子高氧水分次倒入玻璃杯，接著水面立刻形成一圈圈「高氧線圈」。巫堂明董事長慈父般的眼神看著水杯裡的高氧水，就像看著自己的孩子，為其感到驕傲無比。

高壓氧技術 取得多國「水」的專利

「禾氧生技」致力於高溶氧飲水設備的研發以及各國之相關專利的申請，並於二○一七年取得台灣高溶氧飲水機之專利權，期盼能將高壓氧技術的應用推廣至日常生活中，打造大眾健康有氧的美好人生。

理想品牌建立的背後，創辦人巫堂明實則為一名「斜槓」，除了致力於高氧水的推廣，他的本業是會計師。兒時的巫堂明，不愛唸書，唯獨對「數字」興致盎然，並在大學時決定就讀會計系，於退伍不久就考取會計師執照，從此開啟「會計職業生涯」。身邊親朋好友不敢置信，一個靜不下心來唸書，大學又常被二一的男孩，竟在短短兩個月的時間成為一名會計師，然而，還有更令他們意想不到的事在後頭。

禾氧生技成立於一九九五年，為台灣第一家製造高壓氧氣艙的醫療器材公司。然而因台灣市場小，導致公司經營不善，當時身為輔導者的巫堂明，毅然決然接手，成為公司主導者。期間曾想過將其收掉，罷手不做，但由於當時仍有醫院使用禾氧生技的高壓氧艙，公司想收也收不了。

接手公司經營 轉型再出發

山不轉，路轉；路不轉，人轉。巫堂明在與同仁幾次討論下，決定開始投入同樣與氧氣相關的「高氧水」產品。起初，巫堂明在實際飲用後，發現自身原本手腳發麻的情形不再。對高氧水的功用為之驚嘆之際，卻也擔心其可能會產生副作用。於是找了台大醫院，進行「亞急亞慢無毒」動物試驗，透過試驗結果，確定高氧水對人體 100% 無毒無害且無副作用，巫堂明才得以安心。

整個雛形概念逐漸穩定之後，巫堂明正式從一名會計師，跨界投入到高氧水的研發。

對禾氧而言，他們所販售推廣的，不單是商品，更是健康。巫堂明與團隊在產品上市前，將溶氧水送至工研院進行測試，以核磁共振檢測水分子的改變。一般水的溶氧為 5ppm，禾氧生技所研發的高氧水為 35~40ppm。然而，檢測結果下來，在加溫到三十七度後，含氧量還能維持在 25ppm。

根據檢測結果，「禾氧生技申請到的不僅僅只是相關設備或技術之專利，還包含了『以物理變化的方式，將水分子變小、溶氧量變高』等『水』的專利」，巫堂明認真地強調。

與知名大廠合作 從民生食品著手

為確保高氧水對人體健康有助益，禾氧投入大量人力物力，甚至是經費，與國內外多家頂尖大學與醫療院所實驗室合作，並取得相關科學證據以及多國專利申請。

巫堂明深知在台灣市場推廣水的不易之處，於是將「細分子高氧水」注入產業中，希望能從民生食品面著手，推廣健康的生活理念。以巫堂明最為驕傲的兩項產品為例，「首先是豆漿，我們的豆漿特別濃，即使不加糖，都會甜甜的。再來是高氧豬，與一般豬肉相比，內臟腥味不見了，脂肪的部分也變少了，甚至也有甜味」。

除了上述兩者，直營門市「巫師的店 (WOO’s Magic Shop)」，還販售與台糖、飛牛牧場、吉姆老爹、金門酒廠等知名大廠合作，使用細分子高氧水加工製造的饅頭、豆花、豆腐、精釀啤酒及高粱等民生食品。

像變魔術般神奇的細分子高氧水

「巫師的店 (WOO’s Magic Shop)」名稱由來要回推至巫堂明董事長的本業，大家稱他「巫會計師」，將中間「會計」二字拿掉，即為「巫師」。「也因為我們的水，像是巫師變魔術一樣的神奇，所以取名叫『巫師』」，談起充滿創意發想的店名，巫堂明笑得樂不可支。

「高氧水」在台灣還未能被廣泛地使用，品牌推廣過程困難，「對於禾氧來說，最令人欣喜的瞬間，絕非成功販售商品的剎那，而是當我們接收到來自飲用者的回饋」，巫堂明秉持「讓每一個人都有機會享受來自禾氧平價的健康能量」之理念，堅持健康推廣經營企業。

平價的健康能量 預防勝於治療

巫堂明對細分子高氧水的理念與自身本業「會計師」的職人精神不謀而合，「若客戶出了事，會計師出面幫忙解決，那都是事後亡羊補牢。若是能夠在事前協助輔導，避免狀況發生，才能做到極大化的幫助，而高氧水的飲用，就是預防勝於治療最好的例子」。

「一年少感冒一次，你願意花多少錢？」禾氧生技以關懷生命、倡導健康生活為初衷，巫堂明也立志成為健康使者，期盼自己能擔起企業社會責任，全心全意幫助更多人獲得健康、擁抱樂活。

圖 / 禾氧生技董事長巫堂明

來源：《理財周刊》1100 期

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