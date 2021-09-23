凱基銀行松山分行開幕 「藝享空間」吸睛 觀展有機會獲藝術好禮

即日起加入財富管理會員 更享百貨禮券最高 1 萬 2 千元

開發金控旗下凱基銀行，秉持「以客戶為中心」，持續落實「開放銀行」思維，讓客戶在金融專業服務下，享有舒適寬敞的藝術空間。第 5 家新形態分行─松山分行全新開幕，新分行除發展數位金融，更結合新銳藝術家張絜廸「後真相的雄辯」個展，民眾可至「凱基銀行愛自己分享家」粉絲專頁，線上感受藝術氣息，參加活動還有機會收藏限量藝術好禮。即日起凱基銀行同步推出「與友同行 有禮相隨」客戶回饋活動，成功推薦親友成為凱基財富管理會員，有機會獲得百貨禮券最高 1 萬 2 千元。

凱基銀行位於台北市及新北市的 5 家新型態分行，陸續打造「藝享空間」提供新銳藝術家展出作品，在藝術創作圈內引起高度關注和詢問。目前凱基銀行松山分行展出的張絜廸「後真相的雄辯」個展，畫作擅用鏡面切割建構出不同空間交錯編織，作品也富含對地球保育的創作理念，與凱基銀行以實際行動鼓勵在地優秀藝術家，實現企業社會責任理念不謀而合。

值得一提的是，即日起蒞臨凱基銀行松山、中山、敦南、天母、新莊 5 家新型態分行看展，並持續關注「凱基銀行愛自己分享家」粉絲專頁展訊，活動，即有機會獲得藝術家專屬客製藝術杯墊、親授繪畫課程體驗等多重藝術好禮。

凱基銀行於中山、天母、新莊和敦南分行藝享空間同步持續綻放藝術光芒：中山分行與「國璽藝術」攜手合作，展出「真實存在的異想」曹文瑞與林國瑋油畫及雕塑雙展；天母分行則展出時尚插畫家邱秉御「一瞥高雅」個展，以水彩與墨水勾勒出女性高雅魅力；新莊分行展出藝術家邱伶琳「遊跡」個展，展間氛圍具濃濃的日式禪風；敦南分行展出游依珊「轉喻之詩個展」大獲好評，展期延長至 10 月底。

凱基銀行邀請藝術愛好者蒞臨分行鑑賞藝術之美外，更可持續鎖定「凱基銀行愛自己分享家」粉絲專頁，陸續抽出藝術創作體驗課程好康及限量藝術精品典藏活動。

值得一提的是，即日起蒞臨凱基銀行松山、中山、敦南、天母、新莊 5 家新型態分行看展，並持續關注「凱基銀行愛自己分享家」粉絲專頁展訊，活動，即有機會獲得藝術家專屬客製藝術杯墊、親授繪畫課程體驗等多重藝術好禮。