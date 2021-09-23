〈紐約匯市〉Fed可能11月縮減購債 美元微漲 恒大將付債息 澳幣攀高

聯準會 (Fed) 宣布最快 11 月開始縮減購債，預料明年年中之前完成，美元周三 (22 日) 對主要貨幣走勢震盪。恒大地產宣布將支付債券利息後，澳幣、人民幣等對風險敏感的貨幣攀高。

Fed 周三按兵不動，但為縮減購債鋪路，並暗示可能比預期更快升息，利率預測點狀圖顯示，18 位決策官員中有一半預期 2022 年將需調高借貸成本。

F.L.Putnam 投資管理公司投資組合經理 Steven Violin 說：「從現在來看很有可能 11 月開始縮表，但這是不確定的，需要滿足很多門檻，包括舉債上限、疫情前景、中國干預房地產市場等。」

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在漲跌之間游走，紐約尾盤微漲 0.094%。歐元貶值 0.1% 至 1.1711 美元。

中國恒大集團旗下恒大地產表示，透過場外協商將在周四如期支付債券利息，減緩債務違約和風險擴散的疑慮，此外，中國人民銀行注資 900 億美元支持銀行體系。

獨立機構外匯分析師 Eric Bregar 說：「(恒大) 明年有能力支付利息，決定提高了風險胃口。高風險貨幣通常會升值，所以我們看到加幣、澳幣、紐元攀高。」但他也說，無法肯定恒大是否有能力支應周四到期的其他美元債券。

澳幣上揚 0.33% 至 0.726 美元，加幣上揚 0.58% 至 1.27 加幣。離岸人民幣兌美元升值至 6.4628 美元。

日圓貶值 0.5% 至 109.78 日圓，因日本銀行 (央行) 決議按兵不動。

英鎊下滑，報 1.3637 美元，英國央行 (BOE) 預定周四公布貨幣政策，投資人推遲升息預期。

比特幣止住連三天跌勢翻紅上漲，紐約尾盤報 43409.48 美元，漲幅 6.93%。

截至周四 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：