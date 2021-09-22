〈紐約匯市〉觀望Fed會議和恒大危機 美元從近一個月高點下滑 

美元周二 (21 日) 對主要貨幣略貶，從將近一個月高點下滑，投資人前一日規避風險情緒稍微轉淡，但仍持續觀望中國房產巨頭恒大集團的債務危機，並等待聯準會 (Fed)9 月會議決策。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.019%。DXY 周一漲至 8 月 23 日以來最高的 93.455，周二大部分時間遊走平盤。

市場期待 Fed 釋出何時開始縮減購債的訊號。OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「市場想知道周二的市場風險胃口好轉是否會持續，如果可以繼續，美元會從現在的水準繼續拉回。」他說，市場正等著看有關 Fed 縮減購債的訊息、以及中國政府會不會救恒大。

目前中國沒有干預的跡象，離岸人民幣兌美元周二走軟，報 6.4817 元。

日圓兌美元升值 0.13% 至 109.23 日圓，英鎊微升 0.01% 至 1.3658 美元。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 三度連任，但未能在國會選舉中帶領執政黨取得過半席次。加幣兌美元微幅升值 0.06% 至 1.28。

加密貨幣下滑，比特幣下跌 2.01% 至 42172.11 美元。

截至周三 (22 日) 台灣時間約 6:00 價格：