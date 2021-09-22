鏈聞週末薦讀｜梳理 L2 生態必備工具，聽 Arbitrum 創始人談未來發展之路

鏈聞編輯時間

《聽 Arbitrum 創始人談未來發展之路：與 Arbitrum One 並行的擴容技術已在路上》

Arbitrum 將繼續吸收最先進的技術，積極推動擴容領域的發展 。

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《建議收藏 | 一覽 L2 生態必備數據查詢和資產管理工具》

在 L2 生態衝浪，你需要這些輔助工具。

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《這條 Andre Cronje 瘋狂喊單的公鏈究竟有什麼？Fantom 生態全景解析》

Fantom 從官方 DeFi 套件入手，再通過生態項目捐贈和激勵等活動不斷壯大生態，生態圖景（超 70 個）圍繞跨鏈橋、去中心化交易所或 AMM 協議、收益優化器、NFT 以及借貸等領域逐漸展開。

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《LaunchPad 一文速覽：連接「項目方」和「投資人」，成爲加密生態愈發重要的「關鍵少數」》

LaunchPad 一端連接「項目方」，一方連接「投資人」，已經成爲加密生態中愈發重要的「關鍵資金樞紐」。

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酷東東

《如何用 Tokemak 引導跨鏈橋流動性？以 Hop Protocol 爲例闡釋 L2 分裂格局的融合可能》

以太坊 Layer 2 碎片化和可組合性難題有了解決的可能。

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《五分鐘讀懂「Noun」：每日隨機鑄造並不間斷拍賣的 NFT 新實驗該怎麼玩？》

NFT 的新玩法不斷湧現， Mirror.xyz 首席技術官介紹了一種每日隨機鑄造和拍賣的 NFT 新物種。

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《Boba Network：改名後的 OMGX ，能否幫助 OMG 重振在 L2 賽道的往日雄風？》

OMGX 改名而來的 Boba，彰顯了 OMG 在 L2 賽道上意欲重整旗鼓的雄心。但 Arbitrum、Optimism 攪動之下，OP 擴容賽道已廝殺正酣，Boba 最終能否分羹其中，尚需時間觀察。

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《視頻如何成爲公共物品？Glass 的答案是 Arweave 、Meson 和 Livepeer》

去中心化視頻拍賣平臺 Glass 認爲，視頻所有權和收益應由創作者控制，而不是平臺。

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行業洞察

《那個神祕的高頻交易巨頭創立了 Jump Crypto，他們究竟要做什麼？》

作爲神祕的高頻交易巨頭 Jump Trading 專門從事加密貨幣投資的部門，Jump Cypto 究竟要做什麼？發展方向是什麼？ Jump Crypto 負責人 Kanav Kariya 親自撰文做出解釋。

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《NFT 未來屬於跨鏈：OpenSea 在 Polygon 鏈上的五個交易亮點》

在 Polygon 鏈上的 OpenSea 進行過交易的錢包裏，只有 14.5% 也在以太坊上交易過，剩下絕大多數錢包只在 Polygon 上交易。

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《Gitcoin DAO 報告速讀：400 餘位從業者眼中的 DAO 是什麼樣？》

從資金來源、成員報酬、分佈國家等角度一覽 DAO 發展全貌。

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《理解跨鏈橋安全性的關鍵：跨鏈通信的權衡取捨》

理解跨鏈橋安全性的關鍵：跨鏈通信的權衡取捨

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本週不可錯過的十條新聞

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