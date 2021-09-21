〈美股早盤〉市場情緒暫回穩 道瓊反彈逾300點、標普那指漲近1%

在歷經前一天的恐慌性拋售後，逢低買盤進駐，美股主要指數週二 (21 日) 集體反彈，昨日狂飆 20% 的 VIX 恐慌指數，也自 4 個月高點回落。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或 0.9％，那斯達克綜合指數也漲近 0.9%，標普 500 指數漲 0.8％，費半漲 0.3%，週一 (20 日) 遭到拋售的銀行、能源等經濟增長相關類股均反彈。

對恒大債務危機的擔憂，週一引發全球股市大跌，香港恆生指數週二開盤一度摜破 24,000 點，隨後回升，終場收紅小漲 0.51%，中國恒大週二港股開盤後續跌，尾盤跌勢收斂，收盤小跌 0.44%。

除了對恒大債務危機的擔憂之外，市場正在為為期 2 天的美國聯準會 (Fed) 利率會議作準備。

截稿前，美國公債價格下跌，10 年期美債殖利率升至 1.311％，美元小跌。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 週二下調今年全球經濟增長預期，認為各國復甦勢頭不均，將拖累全球經濟增長力道，且短期內通膨將維持高水平，但也預計，Delta 變種病毒不會對經濟造成嚴重衝擊。

經濟數據部分，美國公布 8 月新屋開工和營建許可數據均高於預期，新屋開工月增 3.9%，至 161.5 萬戶，營建許可月增 6%，至 172.8 萬戶，雙雙優於預期和前值，營建許可月增幅也寫下年初以來最大。

個股消息面，Uber 因看好公司提前於第 3 季實現首度 EBITDA 獲利，開盤漲逾 7％。

科技股開盤普遍上揚，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 開盤均小漲。

截至台北時間週二 (21 日)21 時許：

道瓊工業指數上 315.71 點或 0.93%，暫報 34286.18 點

那斯達克綜合指數上漲 128.55 點或 0.87%，暫報 14842.00 點

標普 500 指數上漲 35.19 點或 0.81%，暫報 4392.92 點

費半上漲 11.35 點或 0.34%，暫報 3349.62 點

台積電 ADR 上漲 0.87% 至每股 115.69 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.311%

紐約輕原油上漲 0.63％ 至每桶 70.73 美元

布蘭特原油上漲 0.69% 至每桶 74.43 美元

黃金上漲 0.51% 至每盎司 1772.80 美元

美元指數下跌至 93.15

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤上漲 7.29％，至 42.68 美元。

受惠於食品外送和共乘需求強勁復甦，Uber 第 3 季可望首度實現 EBITDA 獲利，較原先預期提前 1 季。

Uber 週二預計，Q3 調整後 EBITDA 估落在 - 2,500 萬至 2,500 萬美元間，遠優於預期的 - 1 億美元，總預訂額估落在 228 億至 232 億美元，此前預期為 220 億至 240 億美元。

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 0.61％，至 164.72 美元。

嬌生週二表示，旗下疫苗的第 2 劑加強針能有效提升疫苗效力，保護力最高達 94%，且抗體數量較施打 1 劑高出至少 4 倍。

康菲石油 (COP-US) 早盤上漲 2.65％，至 58.59 美元。

康菲石油同意以約 95 億美元價格，收購荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 的二疊紀盆地油田資產，該交易將使康菲石油明年的日產量增加 20 萬桶原油當量，躍升為全球最大的二疊紀原油供應商之一，產量媲美雪佛龍和先鋒自然資源。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月營建許可月增率報 6.0％，預期 - 2.2%，前值 2.3%

美國 8 月營建許可總數報 172.8 萬戶，預期 159.5 萬戶，前值 163 萬戶

美國 8 月新屋開工年化月增率報 3.9％，預期 0.6%，前值 - 6.2%

美國 8 月新屋開工年化總數報 161.5 萬戶，預期 154.3 萬戶，前值 155.4 萬戶

上圖：新屋開工月增率，下圖：營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Cornerstone 投資長 Cliff Hodge 認為市場情緒過度悲觀，機構投資人已做好避險準備，市場不會在每個人的預期會崩盤的時候崩盤。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球多資產策略主管 John Bilton 認為，恆大債務危機和 Fed 的相關消息不會對股市產生太大影響，在投資人情緒較脆弱的時候，他認為後續的連鎖反應反而更令人擔憂，但當我們觀察基本面，仍有理由相信情況將好轉。

CIBC Private 投資長 David Donabedian 稱，市場正位於軸樞點 (pivot point)，在遠離超寬鬆貨幣政策的同時，V 型復甦已經結束，先前市場已經取得不錯的成績，但接下來情況恐更加艱鉅，報酬率恐更低，且波動性更大。