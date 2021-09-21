現金滿手不怕！推特撒8.1億美元求和解

推特 (TWTR-US) 週一 (20 日) 表示，將以持有的現金支付 8.095 億美元的集體訴訟和解金。根據該訴訟訴狀，推特高層 7 年前針對幾項公司成長關鍵指標誤導投資者。

由於美股大盤走低，推特週一也下挫 2.43%，收 60.95 美元。週一道指下跌 1.78%、S&P 500 指數收低 1.7%。

該訴訟最初於 2016 年在美國加州北區地院提起，指控推特的「月活躍用戶數據」 (MAU) 誤導了投資者，當時推特高層承諾 MAU「中期」將增加至 5.5 億人，且「長期」將超越 10 億人，但推特這兩項承諾均未兌現。

該訴訟也主張，推特高層以時間線視圖誤導投資者，該指標用以衡量用戶與平台互動頻率。

根據週一向 SEC 提交的文件，推特表示，和解金可解決對公司所有索賠，但公司不承認管理層有過失或不當行為。根據法庭記錄，該案即將開庭審理。

推特市值接近 500 億美元，且第二季末曾公布，資產負債表上持有的現金和等值現金為 41.3 億美元，因此可輕鬆支付此和解金，對推特來說，當前的估值水準和市場情緒更為重要。

推特表示，該和解金將在第三季財報上認列費用，且將以現金支付，預計第四季完成支付。

分析師先前預期，推特第三季純益將達 1.47 億美元。日前高盛分析師 Sheridan 對推特未來的風險報酬表示擔心，其語音聊天室 Spaces、新聞工具 newsletters 和打賞功能 tip jars 等新功能是否可提升用戶黏著度並將其變現，仍待觀察，高盛將推特目標價設為 60 美元。