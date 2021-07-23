推特執行長：比特幣是公司未來「重要組成部分」

Twitter (推特)(TWTR-US) 執行長多西 (Jack Dorsey) 向投資者證實，比特幣將將成為公司未來的「重要組成部分」，因為他看到了將加密貨幣整合到現有 Twitter 產品和服務的機會，包括商業、訂閱和其他新功能。

多西多年來一直是比特幣的堅定擁護者，但尚未詳細說明如何在 Twitter 平台上將其付諸實施。然而，他經常公開讚揚加密貨幣，稱它讓自己想起了「網際網路的初期」。

最近，多西與知名歌手 Jay Z 共同成立了一檔價值 2360 萬美元的比特幣基金，還宣布計畫帶領他的另一家公司 Square(SQ-US) 透過比特幣，進軍去中心化金融服務市場。

多西周四 (22 日) 宣布了 Twitter 未來的三大主要趨勢之一，比特幣是其重要一環，另外是人工智慧及去中心化。Twitter 正計畫推動 Bluesky，為社群媒體創建一個去中心化標準。

他在 Twitter 第二季財報電話會議，向投資者推銷比特幣，稱比特幣可以幫助公司在產品擴張方面加快步伐，並稱比特幣是原生貨幣 (native currency) 的「最佳候選人」。

他向股東表明，會續續關注比特幣投資。他說：「我認為這是我們未來的重要組成部分。我認為除了貨幣之外還有很多創新，特別是當我們考慮更多地去中心化社群媒體，並提供更多經濟激勵時。」