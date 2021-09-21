〈能源盤後〉中國恆大倒閉危機 激發避險情緒 美元走強 原油大跌

週一 (20 日) 交易，原油期貨價格下滑，係因中國房地產巨擘恆大集團的倒閉危機拖累全球金融市場並推動美元走強。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「石油市場與廣泛金融市場一致下跌，因為投資者正在設法避開風險資產。」

「宏觀風險太多，包括對中國房地產問題的擔憂，以及美元飆漲。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.68 美元或 2.3%，收每桶 70.29 美元，該期貨於週二收盤屆期。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.68 美元或 2.3%，收每桶 70.14 美元，此為交易最活躍期貨。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.42 美元或 1.9%，收每桶 73.92 美元。

Brent 原油期貨和 WTI 原油期貨上週均漲逾 3%，登上 7 週高點。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 報告中表示：「WTI 原油受到美元走強的負面衝擊。」

「美元本週開局走高，交易價登上 3 週最高點，係因投資者擔心中國局勢發展的影響，中國房地產龍頭恆大集團債務清償違約，引發金融市場一連串厭惡風險情緒，並推動具避險性質的美元之需求。」

包括美元在內的避險資產得到提振，ICE 美元指數上升近 0.1% 至 93.273，稍早高點達 93.453。美元走強不利美元計價的大宗商品，因其價格對使用其他貨幣的買家來說會更加昂貴，從而削減其購買意願。

週一風險資產下跌，美股大盤大幅下跌。

交易者也密切關注 Fed 計畫展開削減每月購債規模的時間點。Fed 決策者預計週二起展開為期 2 日的政策會議。

與此同時，墨西哥灣原油生產也逐漸自 8 月 29 日登陸路易斯安那州海岸的颶風艾達中緩慢恢復。美國安全與環境執法局 (BSEE) 週一估計，墨西哥灣 18.2% 或約 331078 桶 / 日的石油，以及 26.8% 的天然氣產能仍颶風衝擊而處於關閉狀態。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 週一報告指出，儘管上週復甦速度加快，但近幾週原油生產的緩慢復甦有助於提振價格。

「倘若生產持續以上週的步伐恢復正常 (一週前的停產仍然是每天 120 萬桶，即產量的 2/3)，產能減損可能不會達到本來預期的 3000 萬桶。」

貝克休斯 (BKR-US) 上週五公布，本週美國活躍的石油鑽機數量增加 10 座至 411 座，為連續第二週增加，此前一週增加 7 座。「這點提醒了市場，美國頁岩油生產商正妥善利用令人舒適的油價，所以頁岩油產量將持續上升。」Raj 說。

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