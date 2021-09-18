〈能源盤後〉颶風影響漸淡 原油自7週高點下滑 但仍連4週收高

週五 (17 日) 交易，原油期貨價格自 7 週高點下滑，係因墨西哥灣的原油生產已自艾達颶風的影響中漸漸恢復，但 WTI 原油和 Brent 原油本週仍穩健上漲，為連續第四週收高。

Rystad Energy 石油市場分析師 Nishant Bhushan 表示，「因艾達颶風而遭關閉的原油生產工作持續恢復，所以生產商越來越高度滿足煉油廠的需求，削減了前幾天的價格溢價。」

Bhushan 表示，颶風消息讓市場忽略了 OPEC 的行動，但 OPEC 持續根據其最新協議生產更多的石油，這點反映在全球供應中，價格受到關注。」

他指出，需求擔憂也加劇了。為了防疫，日本擴大實施更嚴格的封鎖措施；報導也指出，中國福建省爆發了新一波新冠病毒疫情。

「現在，因為供應增強且亞洲市場的需求可能有一些弱化，石油價格自然吐回了因應美國颶風季而累積的漲幅。」Bhushan 說。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 64 美分或 0.9%，收每桶 71.97 美元，本週上漲 3.2%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 75.34 美元，本週上漲 3.3%。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油均為連續第四週收高，且週四雙雙收在 7 週高點。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，因為對墨西哥灣能源生產恢復狀況的擔憂，加上該地區恐再次遭到另一個颶風襲擊，令原油價格本週收高。

「大西洋仍然非常活躍，另一場潛在的風暴可能成為問題。這將在最糟糕的時刻到來，因為我們甫試圖自前兩個颶風的衝擊中恢復過來，在冬季之前，我們真的無法承受再有供應流失的後果。」

貝克休斯 (BKR-US) 週五公布，本週美國活躍的石油鑽機數量增加 10 座至 411 座，為連續第二週增加，此前一週增加 7 座，但在 8 月 29 日艾達颶風登陸後的一週 (9/3 止) 石油鑽機數量大減 16 座。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「隨著墨西哥灣生產恢復，WTI 原油承受更多壓力，可能導致原油價格近期內回落，在那之後，需求成長狀況將再次對價格有重大影響。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週五估計，墨西哥灣 23.2% 或約 422078 桶 / 日的石油，以及 34% 或約每日 7.6554 億立方英呎的天然氣產能仍颶風衝擊而處於關閉狀態。

RBC Capital 分析師 Michael Tran 表示，「雖然石油市場情緒近幾週明顯更正面反映，因為美國供應端等同於流失超過 2700 萬桶原油，但艾達颶風並不是看漲背後的驅動力。」

他觀察到，雖然 WTI 原油近期表現超過 Brent 原油，但 WTI 原油價格的貼水仍超過每桶 3 美元，「這意味著儘管國內供需已大幅收緊，但市場的建設性基調是由比單純颶風更具結構性的主題所推動。」

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