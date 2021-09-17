中國申請加入CPTPP恐衝擊台灣 經長：持續與會員國進行非正式諮商

中國商務部 16 日宣布，已就加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 正式提出書面申請，外界高度關注後續效應、我方申請進度，對此，經濟部長王美花今 (17) 日受訪回應，台灣持續與 CPTPP 會員國進行非正式諮商，待適當時機就會提出申請，也會密切關注後續變化。

面對中國申請加入，王美花表示，CPTPP 會員國皆感到突然，不過對於中國現行體制規範，是否符合協定標準，多持保留態度，加上近期中國當局對內進行多項違反自由經濟體、高度監管不透明等事件，且中國與部分會員國也有貿易模擦，後續變化都還要關注。

台灣方面，王美花強調，台灣從 10 年前就開始調整體制、法規，以符合 CPTPP 入會申請條件，目前多數皆已完成，剩餘部分仍待立法院進一步審議，也持續與會員國進行非正式諮商，希望在水到渠成時提出加入申請，也希望中國突襲式申請，不影響台灣入會申請。

至於加入時程，王美花回應，並未有絕對時間，主要看各個國家大小、會員國是否取得共識，最新是英國已提出申請、會員國也啟動小組談判階段，可作為其他國家參考依據。

CPTPP 前身是《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，但美國在 2017 年宣布退出後正式更名為 CPTPP，並由澳洲、紐西蘭、日本、加拿大、新加坡、墨西哥、秘魯、智利、馬來西亞與汶萊等 11 國共同簽署。