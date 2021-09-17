歐元區8月CPI升至3% 創10年來新高

根據歐盟統計局在週五 (17 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 終值年增 3%，創下近 10 年來新高。報告指出，能源價格是 8 月 CPI 的主要驅動力。

數據顯示， 歐元區 8 月 CPI 年增 3%，高於 7 月的 2.2%，符合市場預期，創下自 2011 年 11 月以來的新高。與上個月相比，則上升 0.4%，也符合市場預期。

扣除能源及食品煙酒的歐元 8 月核心 CPI 則年增 1.6%，好於前值的 0.7%，創下逾 8 年來新高。與上月相比，則上升 0.3%。

從各類別來看，食品及煙酒價格年增 2%，高於前值的 1.6%，月增 0.3%。服務價格年增 1.1%，高於前值的 0.9%，月增 0.3%。能源價格年增 15.4%，好於前值的 14.3%，月增 1%。

8 月份歐元區通膨率飆升至 3.0% 的 10 年新高，並可能進一步上升，也對歐洲央行認為的良性且暫時的物價上漲說法構成了挑戰。

歐洲央行 (ECB) 預計，歐元區 GDP 將在今年底達到 4.6%，明年達 4.7%。經濟學家預計，今年下半年歐元區通膨率將進一步升高，並在 2022 年和 2023 年回落至遠低於歐洲央行 (ECB) 設立的 2% 目標。

ECB 官員 Robert Hilzman 曾表示，ECB 應該要開始討論如何逐步縮減購債規模，並將重點放在使通膨維持在 2% 目標的工具。

凱投宏觀公司 (Capital Economics) 資深經濟學家 Jack Allen-Reynolds 則是表示，歐元區通膨可能會進一步上升。但是，這將會是暫時性影響所導致的，通膨有望在明年開始放緩，總體和核心通膨皆有望在 2022 年底前，回落至低於 2%。