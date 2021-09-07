歐元區非金融企業存款達3.2兆歐元 創紀錄新高

今年迄今的歐洲企業存款餘額創下紀錄新高，部分緩解投資人對於央行縮減刺激措施，或是 Delta 變種病毒衝擊公司債市場的擔憂。

ECB 數據顯示，截至 7 月，歐元區非金融企業存款達 3.2 兆歐元，較去年疫情爆發初期高出 6,000 億歐元，並創紀錄新高。

截至 7 月，歐元區非金融企業存款規模創下紀錄新高 (圖：Bloomberg)

大規模的現金緩衝為投資級債市至今表現仍較穩定的主要原因之一，因大規模現金餘額有助於企業應對週期性的突發事件，同時預防過度借貸風險。

彭博數據顯示，自 4 月中以來，投資級債券與公債利差持續徘徊於 84 個基點左右。

瑞士隆奧投資管理 (Lombard Odier Investment Managers) 固定收益分析師 Philipp Burckhardt 認為企業表現有可能更加積極，但它們目前仍傾向保持謹慎，利差反映出宏觀背景是有益的，從微觀角度來看則具有彈性。

儘管如此，央行縮減刺激措施規模的風險還是存在。

隨著通膨回升，加上決策者認為物價上漲可能導致刺激措施遭到削減，本週 ECB 會議上的政策審查將無可避免，不過，BlueBay Asset Management 投資組合經理 Tom Moulds 認為雖然還有許多潛在因素可能干擾信貸市場，但發生的可能性均相對較低，因此不必過度擔憂。

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