秋節過後 哪些邪惡股漲勢再現？

萬寶投顧陳子榕指出，台積電 (2330-TW) 力守 600 元大關，帶給市場信心，但難敵中秋連假前謹慎觀望氣氛，台股週五 (9/17) 開高走低回測半年線，終場收 17,276 點，小跌 1.91 點，成交量 3,107 億元，三大法人買超 33.44 億元，外資、投信、自營商同步買超，為中秋節之後的行情埋下伏筆。



最近引起市場關注的就是 MIH 第一代電動車意外曝光，科技感的外型讓外界眼睛一亮，郭董行動力真的很強，不管是買疫苗或是進軍電動車市場，成效驚人，鴻海和裕隆去年 11 月才聯手成立鴻華先進，不到一年的時間就端出成品，10/18 鴻海科技日預估會有三款主力電動車亮相，相關供應鏈才正磨拳霍霍，股價已經開始說話了。



裕隆 (2201-TW) 股價連兩日噴漲，站上所有均線，投信也剛開始進場買進 2,000 張，裕隆去年全年 EPS 為 2.8 元，今年上半年 EPS 已達 2.35 元，下半年進入汽車銷售旺季，加上電動車「Model C」亮相，勢必增添營運動能。



裕隆電動車的成功，背後的推手當然是鴻海，鴻海近日再宣布和泰國國家石油 (PTT) 合作，加速進軍東南亞市場，市場非常看好未來合作表現，雖然短時間內還無法看到電動車對鴻海的明顯挹注，但中長線很值得期待。



尤其鴻海跨入第三代半導體，投資 7.45 億元在墨西哥擴產，企業版圖持續擴張，除了外資機構紛紛喊出「買進」、「加碼」，投信和八大官股也在近日聯手買進鴻海將近 2 萬張；鴻海股價短底成形，在蘋果 iPhone 加持下，預估 9 月營收將超過 5,400 億元，月增 35％、年增 16％，整體第三季營收也是向上大幅成長，而且鴻海今年淨值有望衝破 100 元，改寫新紀錄。



萬寶投顧陳子榕指出，我在 9/15 推薦鴻海，隔日股價就衝上 110.5 元，大漲 4 元，一日就有 5％的漲幅。而 MIH 相關供應鏈包括乙盛 - KY(5243-TW)、中碳 (1723-TW)、康舒 (6282-TW)、大亞 (1609-TW)、新普 (6121-TW)、華城 (1519-TW)、聯嘉 (6288-TW)，未來營運和股價都很值得期待。請參考 9/15< 中秋節前量縮冷門股當道 節後擴量回歸正規軍？>。

雖然台股近期量縮，但好股票噴漲時不等人，所以趁低檔布局下半年業績股才是明智抉擇。iPhone 13 今年加量不加價，規格升級但價格卻更優惠，128G 的 iPhone 13 只比降價後的 iPhone 12 多了 1,400 元，但規格、鏡頭都提升，尤其 iPhone 12 現在缺貨，預料將帶動 iPhone 13 的銷量上衝，相關供應鏈包括載板三雄景碩 (3189-TW)、欣興(3037-TW)、南電(8046-TW) 以及創惟(6104-TW)、和碩(4938-TW)，接下來營運都有望攀升。



萬寶投顧陳子榕指出，8/19 和大家分享和碩，股價從 63.8 元漲到 65.7 元，在震盪盤勢中漲幅也有 3％；9/14 推薦的欣興則從 142 元漲到 147.5 元，短短兩個交易日漲幅 5％；另外，8/27 分享振曜 (6143-TW) 波段操作 16％，股價拉回後又再創了一根漲停板，再贏 10％。這些都是實戰的獲利，希望大家能緊緊跟隨我的腳步，不論盤勢如何變化，只要操作正確都能收穫滿滿。



乙盛 - KY(5243-TW) 為鴻海轉投資的機構件廠，乙盛 - KY 的 8 月營收 10.92 億元，是今年以來最佳表現，下半年美系電動車客戶開始放量出貨，加上鴻海 MIH 首部電動車即將登場，未來可望接到更多訂單，車用營收將節節攀升。

聯茂 (6213-TW) 為銅箔基板廠，受惠終端需求強勁，聯茂 7～8 月營收逐月創高，因應下半年電子旺季，預估第三季開始營運逐季增溫，而明年英特爾和 AMD 都將更新平台，將緊接著掀起一波換機潮；近期法人加碼，股價有機會挑戰前高。

光洋科 (1785-TW) 因台積電衝刺擴產與全球布局，積極扶植台灣供應鏈，傳出擴大採用台灣靶材龍頭光洋科靶材產品，不僅將用於台積電旗下南京廠 28 奈米製程生產，也將導入更先進的 3 奈米製程，預計今年完成認證，為光洋科半導體布局邁出重要的一步。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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