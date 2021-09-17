盤前財經大事搶先讀2021年09月17日

今日操盤前瞻

美國 9 月密大消費者信心指數

暫停交易：網家

新股掛牌：路易莎咖啡

除權息：遠東銀、三竹、宏佳騰、久裕興、擎邦等

美上週初領失業金小幅回升至 33.2 萬人、8 月零售銷售意外增長

美國勞工部週四 (16 日) 公布，上週初領失業金人數小幅上升至 33 萬人，略高於市場預期和前值。另一方面，商務部公布 8 月零售銷售意外較上月增長，打破市場對於 Delta 病毒衝擊消費活動的預期。閱讀全文...

不只比特幣！ AMC 計畫將其他加密貨幣列入支付方式

美國最大連鎖電影院營運商 AMC(AMC-US) 執行長 Adam Aron 周三（16 日）表示，由於加密貨幣逐漸獲得主流投資人與機構認可，除了接受比特幣購票外，預計年底前也會將以太幣、比特幣現金、萊特幣納入支付方式。閱讀全文...

中國公布對美加徵關稅商品第五次排除延期清單

中國國務院關稅稅則委員會周四 (16 日) 公告對美加徵關稅商品第五次排除延期清單，共 81 項商品列入。閱讀全文...

Gogoro 將赴美掛牌 鴻海砸 2000 萬美元參與私募增資 持股比例 0.76%

鴻海 (2317-TW) 昨 (16) 日宣布，決定參與 Gogoro SPAC

上市的私募增資，此次投資總認購金額為 2000 萬美元，持股比例達 0.76%，除看好 Gogoro 未來發展前景，也能強化集團在電動車與新能源產業布局。閱讀全文...

台積電承諾 2050 年達到淨零排放目標

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日在「國際臭氧層保護日」承諾，將於 2050 年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續目標，是繼聯電 (2303-TW) 後，全球第二家宣布淨零碳排的晶圓代工廠。閱讀全文...

富邦金金併 11/5 股臨會 日盛金將申請下櫃

富邦金控 (2881-TW) 董事會昨 (16) 日通過合併日盛金控 (5820-TW)，將與日盛金進行現金合併，富邦金董事會今日亦決議，將在 11 月 5 日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，將創下「金金併」歷史里程碑，日盛金控也將在該日申請終止櫃檯買賣等事宜。閱讀全文...

和碩擬發 200 億元公司債 印度廠最快年底小量試產

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (16) 日公告，董事會決議通過發行無擔保普通公司債，發行總額上限為 200 億元，將用於償還借款及充實營運資金。閱讀全文...

盟立在手訂單突破百億元 訂單看至明年底

盟立 (2464-TW) 昨 (16) 日召開法說會，展望後市，盟立指出，隨著新物流、面板需求攀升，兩大領域自動化系統接單熱絡，加上半導體封測廠持續導入自動化設備，訂單已看至明年底，在手訂單突破百億元。閱讀全文...