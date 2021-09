真正看門道(下) 法說會現端倪

▲保時捷超充站的營運與軟體等等,可說是「YES!Engergy」裕電能源最近為人津津樂道的成功代表作!



當初以技術做嫁,與鴻海集團合資成立的「鴻華先進」,MIH 電動車平台聯盟先在 3 月下旬舉辦首屆會員大會,且更於 6 月底完成籌備、7 月正式獨立運作,並預計在 10 月舉行的「2021 鴻海科技日」上發表三款新車,除了之前以概念車亮相的跨界休旅車,還會有更多樣化的產品。當然之前 2020 台北車展發表過的概念車 Luxgen MBX,想當然爾已經成為 MIH 平台架構的成員,之後包括後續新產品,現有包括 U6GT、URX 則待其產品週期之後也將整合進入 MIH 體系。





2020 台北車展發表概念車 Luxgen MBX 已經出現在鴻華先進官網 MIH 平台的介紹頁面,更證實了納智捷新車未來的走向。





HHTD2020 鴻海科技日可說是鴻華先進科技首秀,除了合資二大集團第一號人物以外,林信義站台(右三)也是意料中事。



至於因母廠(MMC)現況,加上兩岸因素等遲遲未能落實在地化的福建東南汽車體系,中華汽車未來則朝向多樣化、彈性化發展,除了在二輪事業,藉由加入 PBGN(Powered by Gogoro Network)換電大家庭推出的新款電動機車,原有充電體系也將視集團資源整合與五人小組決策隨機調整,譬如中華菱利電動車也可能換裝新電能系統等等,其中同樣衍生自 MIH 平台的全新跨界休旅車,將成為掛上中字標的首款純電四輪乘用戰略新車。





中華汽車 eMoving 近日發表新車,宣布成為 PBGN(Powered by Gogoro Network)換電大家族成員。



鑑於 Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance(雷諾日產三菱聯盟)架構,目前已經確認中華車肯定量產 Mitsubishi Outlnder PHEV,攣生車則由裕隆日產推出 Nissan All New X-Trail e-Power 與汽油版,目前也卡在晶片等等供應問題的 Nissan Kicks 小改款,初期確定換裝汽油 1.6L 引擎,至於 e-Power 油電版則是視之後狀況調整戰略,亦不排除推出 Sentra e-Power 對壘 Corolla Altis 與 Elantra Huybrid 的可能性。





受到車用晶片與供應商受疫情影響等因素,裕隆日產推出小改款 Nissan Kicks 暫未比照東協與日本市場發表 e-Power 動力技術。





儘管局勢比人強,但中華三菱已經確定將國產化新一代 Outlander PHEV。



裕隆集團早就已經領先佈局的新能源設備領域,裕電能源(Yes!Energy)歷經調整與累積建置經驗等等,除了持續實現承諾政府的公共充電站建設計畫,目前更已經與華城電機、Oasis、Noodle 等成為國內電動車充電設備領域第一陣營,除未來支援集團內乘用車、輕型商用車等充電樁,更將投身進軍電動大客車場站設備,加上自主研發設計營運、已是台灣領頭羊的 EMS(電能管理系統)與 App 軟體層級,之前成功建置 Porsche 高速充電站,下一個客戶就是剛剛宣布發售 Hyundai Kona EV 的南陽實業,多年來超前部署的成果,終將成為新能源營運領域的領導品牌。





「YES!Engergy」裕電能源董事長許國興,早年就曾經主導裕隆酷比電動車國產計畫,成功打造成為電動車營運一軍,勢必將成為集團潛力股!





鴻海集團:2021 鴻海科技日將發表三款電動車



8 月 12 日,鴻海(2317)舉行法說會,會中由現任董事長劉揚偉親自公布全球注目的「2021 鴻海科技日」(HHTD21:3+3=∞),重點將向外界展示與裕隆集團合資成立的「鴻華先進科技」所推出 3 款主力電動車,且更宣布該會將以賽道風格呈現「∞(無限大)」的意象,象徵鴻海集團已經做好準備加入全球智慧電動車領域的賽局。





HHTD2020 第一屆鴻海科技日,受到疫情影響,創辦人郭台銘以遠端模式線上參與。



在這場法說會中,劉揚偉強調鴻海集團將透過全球熟悉且獨特的商業模式,提供客戶垂直整合服務,從設計、零組件、製造,乃至於區域合作,以滿足車廠各式各樣不同的需求。



針對汽車零組件,鴻海集團預估 2021 年營收將超過新台幣百億元,且締造達 40%的驚人年增率,預計 2022 年的成長速度與幅度都會更大,集團內已經有超過數千人投入相關產業,且預估包括在電動車、軟體、半導體事業還將衍生超過千人以上的人力需求。



在此之前,鴻海集團連續三個月都完成電動車客戶規模擴大計畫,包括攜手 Stellantis(全球第四大汽車集團),打造智能座艙解決方案;泰國國家石油(PIT)也宣布加入 MIH 聯盟,為泰國領軍東協在智慧電動車發展貢獻心力;6 月下旬宣布與 Gogoro 策略聯盟,加速擴展智慧電動機車與電池交換系統;更於 7 月 6 日攜手三地集團、北基國際、高雄客運,成為 2021 鴻海科技日首發 E Bus 智慧電動巴士的第一個客戶,首創量產車發表前就已經完整佈局新一代綠色交通的創舉,新車將於順益生產,且確定採用寧德時代(CATL)新一代高功率電池。





MIH E Bus 實車亦將於「2021 鴻海科技日」(HHTD21:3+3=∞)首發,三地集團(高雄客運)將成為首位買家與上路營運的客運業者。



在此之前,5 月 14 日鴻海更已經與 Fisker 簽署合作框架協議,首款美國製造的 Fisker 電動車將於 2023 年第四季正式量產,稍早鴻海亦與國巨深化半導體產業佈局,雙方成立國瀚合資公司,將鎖定小 IC 產業期創新局。





台積集團:護國神山綠燈暢行一路無阻

或許過去從未想過台積電(TSMC)這座護國神山,跟汽車產業有什麼關係?但就未來汽車產業已經發生的現在進行式:四化大革命(智慧化、電動化、聯網化、共享化),車用電子過去從 1970 年代僅佔整車成本低於 4%,到預計 2030 年就要倍增至超過一半(>50%)的情勢來看,大家別忘了從去年疫情肆虐全球之前,汽車產業就已經對外宣稱晶片斷鏈潮將成為另外一種形式的產業海嘯與能源危機,就能看出「四化」沒有一項能夠不靠車用晶片獨立存活或發展。





TSMC 台積電護國神山的地位沒有人會否認。



另外,大家也別忘了,不久前台灣面臨的疫苗危機裡,台積電還扮演了重要的角色,去年缺晶片風波甚至讓德國經濟部長親自寫信希望我國經濟部全力協助(ㄟ.... 不是堅守一個中國原則嗎?),然後今年前不久,拜登聯邦政府的經濟大臣也來求援,由此就可知道台積電真的是護國神山無誤。



根據今年第二季法說會(2021 年 7 月 15 日)公布最新報告顯示,除了本身與鴻海完成捐贈疫苗的護國事蹟之外,6 月 2 日更同時發生二件大事,台積電舉辦 2021 線上論壇揭示創新技術(AI、5G、智慧電動車……)、恩智浦(NXP)同日發表二款採用台積電 16 奈米 FinFET 技術(佔第二季銷售比例達 14%)的車用處理器,再度讓汽車智慧化更進一步。





TSMC 獨步全球的先進製程不但連結現實與虛擬世界,同時也將在未來智慧電動車領域扮演不可或缺的角色。





NXP 恩智浦半導體首先與台積電合作量產 16 奈米 FinFET 技術車用處理器。



同時公布的第二季銷售分析中,消費性電子與智慧手機技術平台受到疫情影響比第一季下跌 12%與 3%,但是車用電子收入比不但已將成長至 4%,同時還比第一季成長達 12%,同時間高效能運算也有同樣的銷售成長比例。在此同時,宣告對第三季的業績展望中,合併營收將超過 146 億美元,營業毛利率更上看超過 49.5%。





從法說會公佈統計數據,不難發現在疫情影響下的大環境,TSMC 台積電車用電子、高效能運算銷售成長表現極為突出。



不僅當今的車用晶片缺不了台積電,在未來智慧電動車新四化革命,這座護國神山只有愈來愈壯大,就像玉山一樣屹立不搖。



還認為台灣不是汽車產業先進國家嗎?其實我們掌握的是腦袋,不是整車組裝,這樣子大家就知道有些進口品牌、國產品牌延後交車,其實原因很多啦……。

