美財政部啟動特別措施避免違約 葉倫喊話：國會快提高舉債上限吧

美國凍結兩年的舉債上限規定已在周日 (8 月 1 日) 恢復，但國會遲遲沒有決議，導致美國最快可能在 10 月面臨債務違約。美國財政部周一 (2 日) 表示已啟動特別措施讓聯邦政府維持運作，並呼籲國會盡快採取提高上限。

美國財長葉倫在致國會信函中表示，財政部將暫停撥款給幾個聯邦雇員退休基金和福利基金。經濟學家分析，這些措施只能讓財政部在不必舉新債的情況下，再多支付兩個月的政府帳單。

葉倫在信中說：「我籲請國會盡快採取行動，維護對美國完整的信心和美國的信用。」

她在 7 月 23 日信中曾說，考量到 Covid-19 疫情對經濟的影響，不確定靠手頭現金和今年的特別措施，可以維持多久不耗盡資源。

葉倫當時也警告，美國政府債務違約關鍵日期可能是 10 月 1 日，因美國政府在 2022 財政年度 (始於 10 月 1 日) 開始時，將面臨 1500 億美元強制付款。

美國財政部同日表示，如果國會調高債限或暫停生效，財政部預定下半年發債將近 1.4 兆美元，包括第 3 季發債 6,730 億美元，第 4 季發債 7,030 億美元。

民主黨尚未提出因應債限的任何方案，而國會議員預定下周一 (9 日) 展開為期五周的休會，9 月才會回到華府，代表財政部未來幾個月必須盡可能減少借貸，保有手頭現金。

美國國會預算辦公室 (CBO) 日前警告，如果國會不立法提高債限或凍結債限，美國可能在 10 月或 11 月面臨違約風險。

財政部周一採取的特別措施，包括暫停提撥款給公務員退休基金 (Civil Service Retirement)、殘疾基金 (Disability Fund)、郵政服務退休人員健康福利基金 (Postal Service Retiree Health Benefits Fund)、聯邦雇員退休系統 (Federal Employees’ Retirement System) 內的基金。

其他可用措施則包括，暫停對「匯率穩定基金」(Exchange Stabilization Fund) 的每日證券再投資。財政部 2019 年透過該舉措釋出約 220 億美元。