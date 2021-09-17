竄改數據造假中國排名 世銀停止發布《經商環境報告》

世界銀行週四 (16 日) 決定停止發布《2018 年經商環境報告》 (2018 Doing Business Report)。

去年 7 月底啟動內部調查，調查過去 3 年數據異常的問題，包括中國、亞塞拜然、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等多國數據遭到竄改，世銀隨後宣布暫緩發布年度《經商環境報告》(Doing Business)。

美國頂尖律師事務所 WilmerHale 週四 (16 日) 公布調查報告指出，包括時任世銀行長金墉 (Jim Yong Kim)、時任世銀行政總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 在內等高層曾向員工施壓、操縱數據，以提高中國的經商環境排名。

該報告指出，中國官員希望提高國家排名，對此，金墉、喬治艾娃等世銀高層舉行了一系列會議，討論如何改變報告評估的方法，最終他們改變三組數據。

與初稿相比，中國在 2017 年 10 月發布的《2018 年營商環境報告》中的排名發生變化，促使中國的全球經商環境排名從 85 名躍升至第 78 名。

同時，該調查還發現，2019 年出版的 2020 年報告中，沙烏地阿拉伯、亞塞拜然排名的數據出現參差不齊的情況。

世銀還聲明，這項調查結果顯示前任、現任高層與員工出現道德問題，因此決定停止發布年度經商環境報告，正著手研擬評估經商、投資環境的新方式。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃否認該調查結果，她回應：「我從根本上不同意這個數據違規調查的調查結果和解釋。」

美國財政部表示：「這是世銀的重大發現，美國財政部正分析該份調查報告，我們的主要責任是保障國際金融機構的誠信為優先事項。」