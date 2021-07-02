PIMCO最新週期市場展望：通膨拐點

PIMCO（品浩）的投資流程立基於長期及週期展望論壇，50 年來，歷經時間考驗，並協助投資人駕馭各種市場環境。每年 PIMCO 舉行四次重量級論壇，包括三次大型「週期展望論壇」針對未來 6 到 12 個月全球市場和經濟趨勢進行辨證，加上一年一度的「長期展望論壇」前瞻未來３到５年的大趨勢。與會人士有全球政經意見領袖及近八百位投資專才，每次論壇的結果，都受到全球投資人的高度重視。

在 2021 年 6 月舉行的週期展望論壇中，PIMCO 探討全球經濟成長、通膨與央行退場的可能情況，以及未來投資契機，以下為本次論壇的重點摘要：

經濟成長與通膨將在 2021 年觸頂，且隨著財政與貨幣刺激的效果消退，兩者走勢將在 2022 年趨緩。

儘管部分國家央行，已開始縮減資產收購計畫規模，且其他國家也可能跟進，但我們認為在未來 6 到 12 個月內，不會有已開發國家央行開始升息。

目前值得我們寄予高度信念的投資機會較少，因此，投資人應秉持耐心，妥善維持投資組合的流動性與彈性，以即時因應各種事件，把握投資機會。

根據 PIMCO 最新一期發布的最新週期市場展望，全球經濟持續呈現不均衡的復甦局面，預期 2022 年成長將趨緩，但成長率仍將高於長期趨勢。目前通膨持續攀升，尤其是美國，但我們認為近期物價高漲，只是暫時性因素所致。儘管如此，總經環境波動將可能轉化為投資市場震盪。投資人應保持投資組合的流動性和彈性，以因應市場變動並掌握投資良機。

我們此次發布的總經及市場展望與 3 月的結論十分相近，因此並未對模擬投資組合進行大幅調整。在投資配置上，宜持續朝往股債或另類資產等多元分散的方向邁進。著墨金融、景氣循環、房市相關產業及疫情復甦題材等債券，同時發掘新興市場當地貨幣債、新興市場美元債投資良機。股市亮點在半導體、自動化科技與綠能等產業。

疫情觸頂、政策觸頂、成長觸頂

全球多數國家的疫情已逐漸降溫，PIMCO 研究團隊預期各項刺激政策將觸頂，並在未來幾個月從經濟成長的助力轉為阻力。不少已開發國家央行，著手推動政策正常化，或釋放出有意跟進的訊號。



我們對經濟成長與通膨的基本預測，同時存在上行與下行風險。一旦刺激政策陸續退場，接下來的經濟成長究竟是優於預期？還是不如預期？PIMCO 研究團隊認為 3 大有利因素，可望使經濟成長優於預期，包括：1）龐大的額外儲蓄，進一步刺激消費復甦（同時可能推升通膨）；2）企業加速創新、生產力加速改善，支撐企業獲利與實質薪資成長，或是；3）寬鬆的金融環境，持續刺激放款活動與支持資本形成。

反觀不利因素，包括：1）通膨攀升，擠壓企業獲利空間與侵蝕家戶實質所得；2）經濟資源重新分配，曠日廢時，過程中令大量人口長期失業，或是；3）後疫情時代， 民眾儲蓄與消費習慣出現永久改變。

這些因素將對各個產業與區域的經濟成長帶來不同程度的影響，且可能使已開發國家在 2021 年出現成長不同步的態勢。PIMCO 預期已開發國家的經濟活動在 2021 年反彈，並在 2022 年同步放緩，但仍可維持強勁、高於長期趨勢的成長速度。此外，新興國家的疫苗施打速度緩慢，可能使其經濟完全復甦的時間點落後已開發國家。

通膨觸頂

隨著經濟成長引發通膨升溫，美國是推升已開發國家核心通膨的主因。我們深究其因，係全球半導體缺貨，打擊美國新車產量的程度，勝過其他已開發國家，並在美國車市引發一波漲價效應，加上全球物流量能吃緊，同樣影響到美國商品市場。然而，我們認為全球供應鏈面臨的瓶頸將在 2022 年緩和，即將見頂的商品需求，也可望讓通膨在 2021 年下半年降溫。

根據 PIMCO 研究團隊的預期，已開發國家通膨將在未來幾個月觸頂。但通膨觸頂的時間與幅度仍是未知數，主要受制於供應鏈吃緊的程度。

我們預估 2021 年已開發國家的年度平均通膨率為 3％，接著在 2022 年下降至 1.5％，低於已開發國家央行的目標。儘管已開發國家央行將調整量化寬鬆政策，但 PIMCO 研究團隊認為已開發國家，不會在未來 6 到 12 個月進入升息循環。

投資啟示

由於新冠疫情帶來空前的挑戰與經濟復甦難題，目前較難以準確研判經濟數據。任何有關聯準會縮減購債的消息，都有可能對金融市場帶來衝擊，特別是信用債。

從存續期間的角度來看， 在 PIMCO，我們將以美國為主要投資部位，同時參考基準指標，採取微幅的減碼配置。此外，我們也採取曲線趨陡的配置策略，這與我們長期以來的結構性偏好相符，同時也是潛在的收入來源。

相較於一般的公司債，美國非機構不動產抵押貸款證券具備良好的投資價值，且風險特性具吸引力。以公司債而言， PIMCO 研究團隊認為未來利差大幅收窄的機會有限。有鑑於政府公債的殖利率偏低，即使信用利差受到壓縮，投資人對於信用債的需求仍強勁。精挑細選個債將持續成為重要的超額報酬動能，且金融、景氣循環、房市相關產業及疫情復甦題材將成為布局重點。

另一方面，全球對於大宗商品的需求強勁，進一步使價格顯著走揚。展望未來，在 PIMCO，我們認為由於原物料生產商採取避險措施，將逐漸限縮大宗商品的長期價格，因此，大宗商品的現貨價格漲幅可能縮小。對於美國通膨連結債的看法，則傾向中立配置，不過目前美國通膨連結債的評價仍位於合理水準，有助於抵禦通膨高於預期的風險，因此，我們在部分投資組合可能會延續加碼配置。



相對於十大工業國的大宗商品貨幣與特定新興市場貨幣，PIMCO 持續傾向減碼美元，其關鍵在於精確控制投資比重。同時，我們在新興市場當地貨幣債與新興市場美元債當中，發掘良好投資機會。

在 PIMCO，我們認為目前股票估值合理，美股的風險溢酬已來到 3.5％，相當於景氣擴張階段中期的平均水準。按目前股市的投資評價，PIMCO 研究團隊看好受惠於經濟活動重啟的產業與個股，以及具備長期利多趨勢、訂價能力與高競爭門檻的景氣循環企業，例如半導體、自動化科技與綠能等產業。

延伸閱讀 >>

週期市場展望全文

透視新興市場

本篇作者：

Tiffany Wilding 是 PIMCO 北美經濟分析師，Andrew Balls（波以斯）是 PIMCO 全球固定收益投資長，兩人定期為 PIMCO 部落格撰文。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 | 本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或投資人須知。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球高收益債券基金金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、總回報債券基金、美國高收益債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券 (美國除外) 基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對 VaR 風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之 VaR 值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對 VaR 風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之 20%。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之 20%; 基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓，電話: (02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為 (109) 金管投顧新字第 027 號。