電動車需求助攻 晶技車用頻率元件銷售比重上看1成

電動車市場崛起，除了目前獨大的特斯拉，中國及歐美車廠鴻海 (2317-TW) 與裕隆 (2201-TW) 合作的電動車也即將發表，有助汽車電子化趨勢向上，晶技 (3042-TW) 強攻汽車應用市場，樂觀估汽車應用頻率元件營收占比，2022 年將增加到 10%。

晶技 2021 年在 5G、網通及小型化產品需求提升下，前三季營收將超越去年全年 110.48 億元，全年營收將再創新高，其中汽車應用今年來成長 30-40% ，爲助攻力道之一。

晶技過去搶攻 Tier2 汽車電子廠久攻不下，汽車營收比重始終無法跨過 5% 門檻；隨著全球電動車市場崛起，且設計上與內燃機汽車不同，晶技今年營收較去年大幅成長，車用頻率元件銷售占營收比重僅攀升至 7% 以上，此比重將維持到今年年底。

晶技在寧波設立轉投資公司晶創科技，已在 6 月 1 日成立，主要目的即爲強攻汽車應用市場；晶技此新投資案，是透過在寧波成立的台晶電子，投資設立晶創科技，主要專責開發電動車在內的車用市場，晶技董事長林萬興指出，晶創科技將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，晶技對車用產品強力攻堅，就是看好電動車頻率元件用量高達 60-80 顆，較以往內燃機汽車每部使用 8-10 顆的需求明顯放大。

林萬興強調，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，目前客戶涵蓋美國及中國電動車大廠。

對於成立晶創科技成立，晶技規劃在寧波台晶電子廠區，投資設立車用頻率元件專用生產線，並以在地法人型態，切入中國電動車供應鏈，首期實收股本為人民幣 6000 萬元，預計將再增資到人民幣 1 億元，晶創科技的法人代表則為晶技董事兼協理黃翔麟擔任。

晶創科技成立，也符合中國大陸對 IT、汽車主要供應鏈要求以在地法人型態供應的趨勢。