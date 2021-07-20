個股分析／晶技車用、5G雙題材 下半年爆發

台股在傳產、金融與電子良性輪漲的情況下，多頭趨勢不變，自 6 月起我提醒投資人下半年車用電子將是操作主流，在中國能源政策刺激下，電動車在中國市場大賣，電池龍頭寧德時代股價持續創高來到 579.6 元，美國通用汽車股價創下歷史新高 57.05 元，尤其美國二手車市況比往年還好，民眾不論工作或是旅遊皆需要用車，由於民眾買不到新車，只好轉進二手車市場，造成新古車車價甚至比新車價還貴，但台積電已部分產能釋放出來，Q3 車用晶片大量開出，將帶動相關汽車電子營運暢旺，先前推介的車用矽晶圓合晶股價從 5 字頭漲到最高 72.6 元，金像電車用板訂單升溫，股價也從 62 元大漲 3 成至 80 元，車用二極體台半短短兩周從 60 元衝到百元，波段漲幅達 75%，電池材料股康普從百元不到起漲，最高漲到 133 元，有機會挑戰前波高點 150.5 元，車用相關個股輪番創高，法人自六月起逐漸加碼車用族群，下半年選股風向球已啟動。

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