美擴大制裁中國安控廠 陞泰證實轉單客戶明顯增加

美國聯邦通信委員會 (FCC) 擴大禁止中國監控設備廠範圍，外界預期，美國此舉迫使民間單位撤換系統，陞泰 (8072-TW) 證實，近期客戶量確實有增加、已感受到轉單，多項專案正在洽談中，最快明年第二季開始貢獻營收。

美國聯邦通信委員會近三年全面封殺中國態勢越來越明顯，從通訊設備到安控使用晶片，涵蓋範圍也從政府單位，進一步擴展至民間單位，業界不得不開始轉買非陸系產品，台灣安控廠將迎來新一波轉單效應。

自美中貿易戰開打，中芯遭美國制裁後，加快安控產業的轉單力道，陞泰看準此趨勢，將旗下產品全面去中化，同時把產品往高階應用發展，也帶動訂單持續增加。

陞泰指出，隨著美國加大對中國制裁力道，客戶領域也從公部門擴大至民生相關的廠商，預期產品從設計、生產到出貨需要 2-3 個季度，看好明年中轉單效應將開始發酵。

除了銷售產品全面去中化外，陞泰營運策略上也有調整，由於客戶為使用去中化產品，前端應用轉換過程需要平台，推出 SDK(軟體開發工具) 平台，已接獲超過 10 組訂單，雖然安防客戶仍占多數，不過可藉此拓展非安防客戶，如視訊影音等，效益有望逐步顯現。

陞泰表示，雖然美國市場營收比重仍占多數，當地仍陸續傳出疫情，今年專案執行進度仍較不明朗，預期今年訂單遞延至明年，加上缺料狀況有望緩解，明年營運有機會顯著成長。