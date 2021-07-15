晶技Q2獲利創高 上半年可望賺近半個股本

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (15) 日公布最新自結，第二季營收 43.41 億元，續創歷史新高，稅前盈餘 10.66 億元，也改寫新高，上半年稅前盈餘 18.19 億元，每股稅前盈餘 5.87 元，法人推估晶技上半年每股純益將接近 5 元水準。

晶技今年 6 月稅前盈餘 3.38 億元，年增 2.07 倍，每股稅前盈餘 1.09 元，第二季單月每股稅前盈餘都維持 1 元以上，第二季稅前盈餘則達 10.66 億元，季增 43.47%，年增 1.59 倍，也改寫新高，每股稅前盈餘 3.44 元，2021 年上半年稅前盈餘 18.19 億元，年增 1.69 倍，每股稅前盈餘 5.87 元

晶技 6 月營收 13.16 億元，月減 8.21%，年增 61.37%，其中包括認列地產出售收入 9900 萬元，及 12.17 億元頻率元件本業收入，第二季營收 43.41 億元，續創歷史新高，年增 72%；今年前 6 月營收 29.77 億元，年增 63.67%。

晶技地產收入來源是重慶廠區旁住宅開發案，主要為配合地方開發需求而進行，2012 年與原取得 70 畝的重慶廠區建廠，在毗鄰的 30 畝基地興建住宅，投入興建完成後，第二季 A、B 兩棟交屋金額入帳，除 4 月 4.01 億元，5 月入帳 3 億元、6 月及 7 月各入帳 1.5 億元，合計 10 億元：但 6 月交屋不順，僅認列 9900 萬元。

晶技第二季營收 43.41 億元的營收中，來自頻率元件業務營收為 35.41 億元，本業仍創高，季增 6.94%，年增 40%；預估第三季進入市場需求旺季，石英元件本業將持續成長，且寧波廠增產產能也將在第三季全數開出。

晶技目前仍有重慶 19 樓高的 C 棟大樓將在下半年開始銷售，除保留晶技本身廠區自用需求，估有 11 層樓可售，預計 2021 年下半年開始銷售，銷售金額估 2.8 億元，就整體建案的銷售毛利率來看，預估毛利率為 32%。

晶技 2021 年首季稅後純益 6.32 億元創新高，每股純益達 2.04 元。