中秋變盤再遇四巫日！量縮震盪選股不易 交給「元大五小福」台股系列

晶圓代工市場產能緊繃，台積電登高一呼宣布漲價，帶動台股反彈逾千點，不過近日美股因股市四巫日預期心理持續震盪，台股雖站回季線，逢中秋連假將近，成交量明顯量縮，顯示盤面觀望氣氛濃厚。觀察台股自前波低點 8/20 到 9/10，元大投信「元大五小福」 台股系列基金中元大高科技、元大 2001、元大卓越、元大經貿都繳出 9% 以上亮麗報酬率，操盤功力經得起考驗，團隊已就第四季擺好戰鬥隊形，將以靈活精準的投資策略迎戰市場變化。

「元大五小福」台股系列基金團隊今年環顧全球景氣趨勢，挖掘台股投資契機，看準全球主要經濟體寬貨幣政策效應，製造業景氣確定谷底向上，疫苗施打率逐漸提高，解封效應可期，加上台灣受惠中國去美化、美國去中化，科技、傳產業各有表現，強勁的出口數字，支撐台股區間向上。

團隊在科技與傳產採取靈活布局的策略，上半年除了掌握半導體、5G、電動車大漲機會，航運、鋼鐵業輪漲時也適時布局。接近下半年，考慮到聯準會將因應經濟從疲弱逐漸走向強健，對市場釋出縮減購債訊息，股市行情也將由資金行情導向基本面行情，企業獲利展望將逐漸扮演支撐指數重要關鍵。現階段，團隊加強檢視 Delta 疫情影響，企業獲利及對明年展望，並擬定最新策略。

電子族群持續觀察主流的晶圓代工、封測、利基 IC 設計、5G、電動車、伺服器等。傳產股則關注 Delta 對中國、東南亞供應鏈影響時間觀察復甦動能與強度，以及中國積極限產鋼鐵等原物料，牽動第四季旺季營運動能，有利消費、原物料、自動化設備需求等。團隊將適時調整持股，汰弱留強，期待承先啟後，在台股震盪中繼續創造整體良好績效。

預期「淺水無大魚，個股擺中間」，選股不選市的現象將持續，團隊中不同專長的經理人將發揮所長。元大 2001 基金將以半導體為布局重點；元大卓越、元大高科技兩基金則以「電動車」與「5G」概念股為主；元大經貿基金除了 5G、半導體，也酌量參與「綠能」產業；元大多福基金則電子傳產並重，鎖定解封後受惠產業。「元大五小福」台股系列基金可望為投資人全面掌握台股多元投資機會。