與喵星人共享幸福日子！獨立貓房、多元收納與世界地圖造型拉門，交織溫潤生活感北歐宅

編輯 Jean Ru│圖片提供 堯丞希設計



對於大部分養寵物的人來說，寵物就像家人一樣的存在，因此，空間設計上如何讓人與喵星人的生活場域共生，並兼具友善、舒適的環境呢？



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設計公司：堯丞希設計

設計師：吳安栢、郭彥希

設計風格：北歐風

房屋狀況：新成屋

空間坪數：27 坪

空間格局：三房

主要建材：特殊漆塗料、木皮、玻璃、噴漆、金屬





對於大部分養寵物的人來說，寵物就像家人一樣的存在，因此，空間設計上如何讓人與喵星人的生活場域共生，並兼具友善、舒適的環境呢？



此案的屋主夫妻擁有兩隻貓咪，由於過往出租的家屋裡，貓咪生活空間受限較多；因此找來堯丞希設計操刀，希望在 27 坪北歐風室內，創造更多貓咪活動場域，除了貓走道，還特別打造貓房；同時透過收納技法，收放好屋主旅行時添購的紀念品、腳踏車與運動器材等生活物件，營造人貓共享、共存的愜意天堂。



Point 1. 白與木質為基底，玻璃隔間營造通透感北歐本質

整體用色上，以白與木質色系為基底，運用不同材質同色系的搭配手法，降低視覺彩度與豐富度，像是電視牆以灰階的特殊漆塗料飾底，流露樸實的自然味道，呼應以人貓為主體的北歐風本質。開放的公領域裡，廚房與書房的玻璃隔間技法，解除視覺封閉度，穿透質地讓光盈滿空間，延伸出開闊、寬敞感場域。



Point 2. 兼具阻隔與通透性，創造專屬貓咪通道與貓房

為了讓貓咪有更自在的活動場域，將六角木紋的貓件舊傢俬融入電視牆造型，下方銜接貓跳台，滿足貓咪跳躍、穿越的特性；落地窗上方巧遇大梁，藉此延伸木紋肌理並轉化為貓咪空中步道。



沙發後方創造兼具閱讀與貓房的人貓共處空間，玻璃隔間讓屋主能夠隨時留意貓咪動態；背牆則以深淺拼接木紋配置，營造視覺一致性，左側是延伸貓步道的階梯設計，另外左右兩側分別是貓砂盆擺放處，中央封閉櫃體則作為屋主收納書、文具的櫃體。



Point 3. 入口玄關處，定位實用收納機能

男屋主身為機師，平時喜歡騎腳踏車等戶外運動，因此腳踏車擺放在靠近門口處，以方便拿取。大門右側透過玻璃隔間、支架，簡約、俐落的方式懸掛腳踏車，並輔以 LED 燈帶的間接照明，讓視覺更為柔和、舒適。旁邊的櫃體配置，依序為吸塵器收納櫃，以及陳列馬克杯等物件收藏的展示櫃體。



玄關左側規劃鑰匙的收放平台，特別於櫃體中央創造梯字型開口的斜邊造型，消弭視覺壓迫感，且弱化轉角銳角，讓視線上更為開闊。一旁則規劃收納鞋子與衣帽空間，方便進出時領取與收納之便。



Point 4. 玻璃隔間與滑門立面，營造清爽視覺且滿足機能

廚房設計上，考量屋主夫妻期待能擁有乾淨、清爽的視覺，因此在立面設計上斟酌開放視覺的比例平衡。首先靠近入口處，透過拉門與窗戶的手法，營造出通透視覺。



內側廊道上，特別設計一道木質滑門，平時可巧妙遮蔽料理區內的凌亂視覺。滑門上方的九大地圖區作為吸附磁鐵、分享明信片與生活情感的小天地；下方則透過層板規劃出雜誌架，陳列屋主喜愛的書籍，創造人文藝術氣息。



Point 5. 主臥走簡約無印風，洞洞板收納增添生活趣味性

主臥室以大量留白的日系無印風為定調，門把特別以圓形設計，避免聰明的貓咪自動開門；且善用玄關收納立面的洞洞板剩餘耗材，轉化為壁面兩個色塊視覺，如此一來不僅不占空間，讓空間設計上前後呼應，且成為屋主夫妻配件的收納懸掛處，營造生活感的妝點藝術之美。





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