明日台積電結算 後天美股四巫日 專家曝大盤關鍵支撐點位

[大盤動向]

台股今日受到期指結算影響，早盤短暫震盪後隨即下殺，最低來到 17,316.52，尾盤跌幅收斂，收 17,354.00(-0.46%)，下跌 80.9 點，成交量為 2,645 億元，三大法人合計賣超 36.02 億元，較為特別的是外資與投信聯手買超，自營商則是反手賣超 78 億，在台指期未平倉方面，外資空單持續維持在 15,000 口左右，而前五大交易人也恢復到 10,000 口空單以上水準，就技術面來看，如昨日所說，均線開始糾結，今日指數失守季線、5、10 日線，但成交量也未放大，短線上支撐可先看 17,270，而壓力則是 17,534。

[類股動向]

觀察資金流向，電子比重維持在 46% 左右，整體電子指數約下跌 0.85%，其中半導體跌幅更重約 1.11%，航運成交比重為 22%，整體上漲 1.28%，在權值股方面，今日僅 #鴻海、# 南亞、# 長榮、# 友達等勉力撐盤，晶圓雙雄分別下跌 0.98% 及 0.61%；# 聯發科下跌 1.27%；# 台達電更是大跌逾 2%。

電子族群方面，USB4.0 概念股今日持續遭逢獲利了結賣壓，僅 #創惟及# 通嘉盤中逆勢翻紅，皆有 3% 以上漲幅，而驅動 IC、MOSFET、車用電池、記憶體、MCU 等今日一樣持續遭賣單摜壓，而 IC 設計方面，矽智財 (IP) 及 ASIC 概念股獨強，# 力旺、# 創意、# 世芯 - KY、# 愛普等今日都逆勢上漲。在蘋概股方面，今日除了組裝廠 #鴻海、# 和碩、# 鴻準等三檔上漲之外，不管是 i13 鏡頭廠商 #大立光，還是 Lidar 的 #穩懋；電池軟板的 #華通；SIP 封裝的 #日月光，今日全數收黑。

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