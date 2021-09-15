IIF：全球債務總額接近300兆美元 再創歷史新高

根據國際金融研究所 (IIF) 公布的最新數據顯示，全球第二季債務總額升至近 300 兆美元，創下歷史新高。但是，隨著經濟成長反彈，全球債務佔 GDP 的比率下滑，創下疫情爆發以來首次。

全球債務總額在第一季略有下跌後，於第二季再度回升。包括政府、家庭、企業和銀行債務在內的總債務規模增加了 4.8 兆美元至 296 兆美元，較疫情前水準高出 36 兆美元。

IIF 可持續研究主管 Emre Tiftik 表示：「如果借款持續以這樣的速度繼續增加下去，我們預計全球債務將超過 300 兆美元。」

債務水準的上升在新興市場中最為明顯，第二季的債務總額較上一季增加了 3.5 兆美元，達到近 92 兆美元。

不過，IIF 報告稱，自新冠肺炎疫情爆發以來，全球債務佔 GDP 的比率首次下降，對於債務前景來說是一個正面的跡象。全球債務佔 GDP 的比例從第一季高位 362%，在第二季降至 353% 左右。

從不同地區來看，IIF 表示，與其他國家相比，中國的債務上升幅度更大，而在政府借款增加的推動下，不包括中國在內的新興市場債務在第二季升至 36 兆美元的歷史新高。繼第一季小幅下降後，以開發經濟體的債務在第二季再度上升，尤其是歐元區。

在美國，儘管家庭債務以創紀錄的速度增長，但債務總額約為 4900 億美元，創下疫情爆發以來的新低。

在今年前 6 個月，全球家庭債務增加了 1.5 兆美元，達到 55 兆美元。 IIF 指出，在研究中顯示，有近三分之一的國家在上半年的家庭債務有所增加。Tiftik 表示：「家庭債務的增加與幾乎與房價上漲是一致的。」