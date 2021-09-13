中國疫情清零政策 標普：陸企債務問題恐雪上加霜

信評機構標準普爾 (S&P Global Ratings) 警告表示，若是中國政府仍然堅持「清零」政策，可能會使中國企業的負債問題進一步惡化，其中有部分公司早已陷入財務困境。

標普在報告中警告表示，新冠肺炎疫情在全球的捲土重來，加上中國零容忍態度，意味著疫情將繼續導致流動性限制，中企恐將面臨進一步衝擊。

分析師指出，中國最新一波疫情，正值中國企業面臨風險上升之際。「槓桿率增高、現金流縮減、流動性緊縮和不穩定的融資條件，都將會造成衝擊。而這一切都發生在中企面臨前所未有的財務困境和和當局監管行動之際。」

根據 Our World in Data 的數據顯示，在今年 7 月和 8 月，中國的確診病例數攀升，8 月的 7 天移動平均值高達 110 多例，創下 1 月以來的新高。在 7 月疫情再度反撲之前，中國的疫情得到控制，3 月的 7 天移動平均值曾一度降至 7 例。

報告中指出，儘管與其他主要經濟體相比，中國確診病例數較少，但是中國當局表示對此零容忍。8 月，在一名工人染疫後，中國關閉了寧波舟山港的一個關鍵碼頭。 6 月初，有人員確診也導致引深圳和廣州港口關閉。

標普表示，雖然這些措施有效地減少了確診病例數，但也表明，即使政府當局只是有針對性加強某地區防疫，仍會導致大部分地區的中斷。「清零政策下將導致疫情爆發、當局封城的情況反覆上演，讓尚未完全恢復並且信貸日益減弱的企業雪上加霜。」報告中說道。

標準普爾全球評級表示，如果疫情繼續擾亂中國，該機構對中國企業的評級可能會進一步下調至「負向」。