宏捷科新產能開出 8月營收4.28億元再創歷史新高

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公布 8 月營收，在新產能開出挹注下，加上手機 PA、WiFi 需求維持高檔，單月營收續站穩 4 億元大關，達 4.28 億元，月增 3.98%、年增 49.6%，續寫歷史新高紀錄，累計今年前 8 個月營收達 30.57 億元、年增 37.6%。

宏捷科新產能順利在 7 月中旬開出，目前月產能已提升至 1.5 萬片水準，動能則仍來自手機 PA、WiFi 需求，其中，手機 PA 客戶涵蓋 4G、5G，隨著 9 月進入電子股旺季，加上各品牌廠即將發表新機，宏捷科下半年營運可望逐月逐季成長。

展望下半年，宏捷科表示，訂單需求仍大於供給，其中，手機 PA 需求強勁，WiFi 客戶則因為主晶片短缺，下修第三季出貨目標，但空缺產能已由其他產品補上，第三季整體產能利用率仍將維持近滿載狀態，目前能見度也已看到明年首季。

產能方面，宏捷科下半年仍持續擴充新產能，全年仍以提升至 2 萬片月產能為目標，且在中美晶 (5483-TW) 入股後，積極擘畫未來產能、第三代化合物半導體市場，明後年仍將以每年 5000 片為單位擴充產能，估 2022、2023 年月產能將達 2.5 萬、3 萬片水準。